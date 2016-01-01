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    Кассано: «Ювентус» – настоящее разочарование. Они опозорились в чемпионате»

    Экс-форвард сборной Италии Антонио Кассано прокомментировал победу «Ювентуса» над «Сассуоло» (3:1) в матче 36-го тура Серии А.

    «Если бы в конце первого тайма «Ювентус» проигрывал 0:4, никто бы и слова не сказал. Но Буффон отбил пенальти и часто выручал команду. Поэтому оказалось, что «Ювентус» победил – 3:1.

    «Ювентус» – настоящее разочарование этого сезона. Они опозорились в чемпионате», – сказал Кассано.

    • «Ювентус» идет на 5-м месте в Серии А, на очко отставая от зоны ЛЧ.
    • В 37-м туре туринцы сыграют с «Интером».

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    Источник: JuventusNews24

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