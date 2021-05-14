Кассано: «Ювентус» – настоящее разочарование. Они опозорились в чемпионате»

Экс-форвард сборной Италии Антонио Кассано прокомментировал победу «Ювентуса» над «Сассуоло» (3:1) в матче 36-го тура Серии А.
«Если бы в конце первого тайма «Ювентус» проигрывал 0:4, никто бы и слова не сказал. Но Буффон отбил пенальти и часто выручал команду. Поэтому оказалось, что «Ювентус» победил – 3:1.
«Ювентус» – настоящее разочарование этого сезона. Они опозорились в чемпионате», – сказал Кассано.
- «Ювентус» идет на 5-м месте в Серии А, на очко отставая от зоны ЛЧ.
- В 37-м туре туринцы сыграют с «Интером».
Источник: JuventusNews24