Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
13.10.18 / -
Без клуба
Завершил
27.07.17 / 13.10.18
Свободный агент
10.07.17 / 27.07.17
Без клуба
Свободный агент
24.01.17 / 10.07.17
Свободный агент
09.08.15 / 24.01.17
Без клуба
Свободный агент
26.01.15 / 09.08.15
Свободный агент
01.07.14 / 26.01.15
Свободный агент
04.07.13 / 30.06.14
Аренда
22.08.12 / 01.07.14
5,50 млн €
03.01.11 / 22.08.12
3,30 млн €
01.07.08 / 03.01.11
5 млн €
13.08.07 / 30.06.08
Аренда
04.01.06 / 01.07.08
5,50 млн €
01.07.01 / 04.01.06
31 млн €