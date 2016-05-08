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Антонио Кассано
Статистика
Антонио Кассано - статистика
Завершил карьеру
12 июля 1982 (44), Бари
#99 | Нападающий
175 см | 80 кг
Италия
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Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Чемпионат мира 2014
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Чемпионат Европы 2012
Италия. Кубок Берлускони 2011
Италия. Серия А 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Чемпионат Европы 2008
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сампдория
24
2
5
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 37 тур
Сампдория
0 : 3
08.05.2016
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Палермо
2 : 0
01.05.2016
Сампдория
71' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Сампдория
2 : 0
10.04.2016
Удинезе
65' - 90'
85'
Италия. Серия А, 31 тур
Фиорентина
1 : 1
03.04.2016
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Сампдория
0 : 1
20.03.2016
Кьево
1' - 58'
Италия. Серия А, 29 тур
Эмполи
1 : 1
12.03.2016
Сампдория
1' - 65'
42'
Италия. Серия А, 28 тур
Верона
0 : 3
05.03.2016
Сампдория
1' - 78'
11'
Италия. Серия А, 27 тур
Сампдория
2 : 0
28.02.2016
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Интер
3 : 1
20.02.2016
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Сампдория
0 : 0
14.02.2016
Аталанта
1' - 60'
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
2 : 1
07.02.2016
Сампдория
77' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Сампдория
2 : 2
03.02.2016
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Болонья
3 : 2
31.01.2016
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Сампдория
2 : 4
24.01.2016
Наполи
1' - 65'
Италия. Серия А, 20 тур
Карпи
2 : 1
17.01.2016
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Сампдория
1 : 2
10.01.2016
Ювентус
1' - 90'
63'
Италия. Серия А, 18 тур
Дженоа
2 : 3
05.01.2016
Сампдория
1' - 76'
39, 50'
Италия. Серия А, 17 тур
Сампдория
2 : 0
20.12.2015
Палермо
1' - 71'
53'
Италия. Серия А, 16 тур
Лацио
1 : 1
14.12.2015
Сампдория
1' - 71'
68'
Италия. Серия А, 15 тур
Сампдория
1 : 3
06.12.2015
Сассуоло
1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Милан
4 : 1
28.11.2015
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
1 : 0
22.11.2015
Сампдория
65' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Сампдория
0 : 2
08.11.2015
Фиорентина
80' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Кьево
1 : 1
02.11.2015
Сампдория
82' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Сампдория
1 : 1
29.10.2015
Эмполи
1' - 62'
Италия. Серия А, 9 тур
Сампдория
4 : 1
25.10.2015
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Фрозиноне
2 : 0
18.10.2015
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Сампдория
1 : 1
04.10.2015
Интер
76' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Аталанта
2 : 1
28.09.2015
Сампдория
70' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Сампдория
2 : 1
23.09.2015
Рома
78' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Торино
2 : 0
20.09.2015
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Сампдория
5 : 2
23.08.2015
Карпи
75' - 90'
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