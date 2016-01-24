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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Наполи
Сампдория - Наполи: обзор матча 24 января 2016
Сампдория
24.01.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 21 тур
2 : 4
Завершен
Наполи
45'
Х. Корреа
73'
Эдер
9'
Г. Игуаин
18'
Л. Инсинье (П)
60'
М. Гамшик
79'
Д. Мертенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Наполи
84'
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
Х. Кальехон
Замена
Д. Иван
️️️️
Х. Корреа
80'
79'
ГОЛ! 2:4!
Д. Мертенс
Пас отдал
Х. Кальехон
75'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Л. Инсинье
ГОЛ! 2:3!
Эдер
Пас отдал
Р. Альварес
73'
71'
Замена
И. Стринич
️️️️
Ф. Гулам
Замена
Додо
️️️️
А. Кассано
65'
60'
ГОЛ! 1:3!
М. Гамшик
Пас отдал
Л. Инсинье
Вторая желтая
М. Кассани
59'
Замена
Р. Альварес
️️️️
Э. Баррето
56'
Желтая карточка
Фернандо
45'
+2
ГОЛ! 1:2!
Х. Корреа
Пас отдал
К. Карбонеро
45'
Желтая карточка
М. Кассани
27'
18'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Л. Инсинье
13'
Желтая карточка
Жоржиньо
9'
ГОЛ! 0:1!
Г. Игуаин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
20
Фернандо
ОП
8
Эдгар Баррето
ЦП
99
Антонио Кассано
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
25
Аллан
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Сампдория
1
Кристиан Пуджиони
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
16
Додо
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
11
Рикардо Альварес
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
95
Давид Иван
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
10
Луис Муриэль
ЦФ
20
Алехандро Родригес
ЦФ
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Габриэл
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
5
Давид Лопес
ОП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
4-2-1-3
2
Вивиано
13
Реджини
4
Мойсандер
87
Жуканович
6
Кассани
20
Фернандо
11
Карбонеро
8
Баррето
32
Корреа
23
Эдер
99
Кассано
4-3-1-2
25
Рейна
4
Хюсай
3
Кулибали
39
Альбиоль
13
Гулам
25
Аллан
17
Гамшик
21
Жоржиньо
10
Инсинье
9
Игуаин
7
Кальехон
99
Кассано
16
Додо
16
Додо
99
Кассано
8
Баррето
11
Альварес
11
Альварес
8
Баррето
32
Корреа
95
Иван
95
Иван
32
Корреа
13
Гулам
23
Стринич
23
Стринич
13
Гулам
7
Кальехон
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
7
Кальехон
10
Инсинье
10
Мертенс
10
Мертенс
10
Инсинье
Остались в запасе
Сампдория
Наполи
13
Педру Перейра
ПВ
1
Кристиан Пуджиони
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
20
Алехандро Родригес
ЦФ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Габриэл
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
13
Педру Перейра
ПВ
1
Кристиан Пуджиони
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
20
Алехандро Родригес
ЦФ
Остались в запасе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Габриэл
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Сампдория - Наполи
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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