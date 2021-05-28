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Эдер
Эдер
Завершил карьеру
15 ноября 1986 (39)
#23 | Нападающий
180 см | 74 кг
Италия | Бразилия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Эдер уйдет из «Локомотива». Летом он станет свободным агентом
2021.05.28 12:31
1
«Интер» может вернуть Эдера из Китая
2021.01.29 15:53
«Интер» намерен вернуть Эдера из Китая
2021.01.05 12:59
2
Эдер может покинуть «Локомотив» в случае подписания Зе Луиша
2020.10.05 07:55
6
Агент Эдера: «У нас есть предложения от иностранных клубов»
2020.09.07 22:18
4
ТАСС: «Локомотив» продлит контракт Эдера, Коломейцев уйдет из клуба
2020.07.13 16:50
5
Эдер может перейти из «Локомотива» в «Гезтепе»
2020.04.30 07:21
3
Крыховяк, Алексей Миранчук, Эдер – в основе «Локомотива» на матч с «Ювентусом»; Роналду, Рэмзи, Игуаин сыграют у гостей
2019.11.06 19:56
6
Беленов, Пуцко, Кротов сыграют у «Уфы» против «Локомотива»; Семин выпустил Мурило, Алексея Миранчука, Эдера
2019.11.02 12:58
Мурило, Ал. Миранчук, Эдер сыграют против «Спартака»; Тедеско выпустил Кутепова, Мельгарехо, Умярова
2019.10.27 15:40
46
Роналду, Дибала, Пьянич – в старте «Ювентуса» на матч с «Локомотивом»; Игнатьев, Идову, Эдер сыграют у россиян
2019.10.22 20:58
2
Семенов, Глушаков, Иванов – в старте «Ахмата» на матч с «Локомотивом»; Алексей Миранчук, Магкеев, Эдер сыграют у гостей
2019.10.18 18:35
8
Фото
Иванович, Оздоев и Соболев – в символической сборной 12-го тура РПЛ по версии Instat
2019.10.07 12:31
5
Жоау Мариу: «После тяжелого периода в карьере мне был нужен такой клуб, как «Локомотив»
2019.09.30 17:18
5
Товарищеский матч. «Локомотив» благодаря дублю Эдера обыграл юрмальский «Спартак», Чорлука травмировался
2019.09.07 18:17
2
«Интер» готов отдать двух футболистов за хавбека «Кальяри» Бареллу
2019.01.06 07:29
Касильяс, Браими, Корона – в старте «Порту» на матч с «Локомотивом»; Идову, Хеведес, Эдер сыграют у гостей
2018.11.06 21:59
2
Эдер: «Доволен своей игрой с «Ахматом»
2018.09.30 09:57
2
Фото
Эдер стал отцом, у игрока родился сын
2018.08.24 22:57
6
Сантуш: «Было сложно оставить игрока «Локомотива» Эдера вне заявки на ЧМ-2018»
2018.05.18 01:43
Роналду, Фернандеш – в окончательной заявке Португалии на ЧМ-2018; Эдер в состав не попал
2018.05.17 23:06
9
Эдер забил самый быстрый гол «Интера» в Серии А за последние 11 лет
2018.02.12 00:06
2
Источник: «Зенит» не будет приобретать у «Интера» Эдера
2018.01.24 09:45
8
Эдер может сменить «Интер» на «Кристал Пэлас»
2018.01.23 09:17
1
«Зенит» хочет обменять Дриусси на форварда «Интера» Эдера
2018.01.17 14:06
24
Видео
Футболисты «Интера» поздравили Эдера с днем рождения, закидав его яйцами
2017.11.15 23:46
8
Фото
Эдер продлил контракт с «Интером» до 2021 года
2017.11.02 19:36
1
Кверквелии не нравится играть против Дзюбы и атаки «Спартака»
2017.10.19 10:15
Эдер может покинуть «Интер» и вернуться в «Сампдорию»
2017.06.27 14:37
1
Спаллетти хочет сохранить Эдера в «Интере» и намерен избавиться от Меделя и Банеги
2017.06.10 13:19
3
1
2
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