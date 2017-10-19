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    Кверквелии не нравится играть против Дзюбы и атаки «Спартака»

    Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия назвал самых неудобных для себя соперников в чемпионате России. К ним он отнес Артема Дзюбу и линию атаки «Спартака».

    – Правда, что летом вами интересовались английские клубы?

    – Не знаю. Ходили слухи всякие. Но конкретно никто со мной из АПЛ не связывался.

    – А против кого лично вам сложнее играть в нашем чемпионате?

    – С Дзюбой всегда очень непросто. Группа атаки «Спартака» – не подарок. Зе Луиш, Промес, Луис Адриано. Выделю, пожалуй, вот этих людей.

    – Знаете, что летом Дзюба мог стать вашим одноклубником по «Локо»?

    – Что-то такое слышал. Но не в курсе, правда это или нет. Эдер? Он прибавляет. Пока еще действует не на сто процентов, но через пару матчей наберет очень хорошие кондиции.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.10.2017 10:15
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