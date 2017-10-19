Кверквелии не нравится играть против Дзюбы и атаки «Спартака»

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия назвал самых неудобных для себя соперников в чемпионате России. К ним он отнес Артема Дзюбу и линию атаки «Спартака».

– Правда, что летом вами интересовались английские клубы?

– Не знаю. Ходили слухи всякие. Но конкретно никто со мной из АПЛ не связывался.

– А против кого лично вам сложнее играть в нашем чемпионате?

– С Дзюбой всегда очень непросто. Группа атаки «Спартака» – не подарок. Зе Луиш, Промес, Луис Адриано. Выделю, пожалуй, вот этих людей.

– Знаете, что летом Дзюба мог стать вашим одноклубником по «Локо»?

– Что-то такое слышал. Но не в курсе, правда это или нет. Эдер? Он прибавляет. Пока еще действует не на сто процентов, но через пару матчей наберет очень хорошие кондиции.