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    Эдер уйдет из «Локомотива». Летом он станет свободным агентом

    Луи Эванс, агент нападающего «Локомотива» Эдера, сообщил, что его клиент покинет московский клуб.

    «Эдер покидает «Локомотив». Скорее всего, он не продолжит карьеру в России, а вернется в Европу», – сказал Эванс.

    • Эдер выступает за «Локомотив» с 2017 года. Летом у него заканчивается контракт с клубом.
    • В минувшем сезоне 33-летний португалец провел 26 матчей, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.
    • Он стал автором чемпионского гола «Локомотива» в сезоне-2017/18 и принес Португалии победу на Евро-2016, забив в финале Франции в дополнительное время.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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