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    Жоау Мариу: «После тяжелого периода в карьере мне был нужен такой клуб, как «Локомотив»

    Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу рассказал, почему перешел в московский клуб.

    «Я достиг такой точки карьеры, когда самое важное – играть регулярно. «Локомотив» стал клубом, который хотел заполучить меня сильнее, чем другие клубы. Этот фактор оказался решающим, потому что я хотел в проект, в котором мог чувствовать себя важным. Конечно, возможность играть в Лиге чемпионов для меня значит многое.

    Я счастлив в «Локо», это хорошо организованный клуб. Все идет отлично, команда состоит из опытных игроков, которые хорошо знают друг друга, и присутствие моего соотечественника Эдера очень помогает.

    После тяжелого периода мне был нужен такой клуб, как «Локомотив» – хорошая команда с хорошей динамикой, то место, где я чувствую себя важным игроком», – сказал Мариу.

    • В конце августа «Локомотив» арендовал Мариу у «Интера» на один год с правом последующего выкупа.
    • Его рыночная стоимость – 18 миллионов евро.

    Источник: Calciomercato

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +952

      PUZIAKA 46 минут назад

      Пришелся ко двору. И на поле хорошо смотрится. Надеюсь, принесет еще очень много пользы Локо.

      1
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      Рейтинг: +1402

      РМЗ 52 минуты назад

      Благодари Семина !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8097

      cska-62 1 час назад

      Мариу техничен, но очень медлителен. Не только в движениях, но и по игровой мысли. Может, конечно, Сёмин научит его мыслить быстрее... Как знать...?!
      Искренне желаю "Локо" стать вице-чемпионами! При чемпионстве ЦСКА, естественно! Игра команды мне лично нравится.

      0
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      Рейтинг: -12

      Аденн 1 час назад

      А Жоау то, реально не плохой игруля.

      2
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      Рейтинг: +7473

      parevg 1 час назад

      Самый лучший колектив - это наш ЛОКОМОТИВ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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