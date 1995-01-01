Жоау Мариу: «После тяжелого периода в карьере мне был нужен такой клуб, как «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу рассказал, почему перешел в московский клуб.

«Я достиг такой точки карьеры, когда самое важное – играть регулярно. «Локомотив» стал клубом, который хотел заполучить меня сильнее, чем другие клубы. Этот фактор оказался решающим, потому что я хотел в проект, в котором мог чувствовать себя важным. Конечно, возможность играть в Лиге чемпионов для меня значит многое.

Я счастлив в «Локо», это хорошо организованный клуб. Все идет отлично, команда состоит из опытных игроков, которые хорошо знают друг друга, и присутствие моего соотечественника Эдера очень помогает.

После тяжелого периода мне был нужен такой клуб, как «Локомотив» – хорошая команда с хорошей динамикой, то место, где я чувствую себя важным игроком», – сказал Мариу.