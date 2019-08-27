Официально: Жоау Мариу стал игроком «Локомотива»

«Локомотив» в твиттере объявил о переходе полузащитника «Интера» Жоау Мариу.

Московский клуб взял португальца в аренду до конца сезона-2019/20 с правом последующего выкупа.

В новой команде футболист будет играть под 23-м номером.

«Интер» купил Мариу летом 2016 года у «Спортинга» за 40 миллионов евро.

В активе 26-летнего хавбека 69 матчей, четыре гола и 15 результативных передач.

В 2018 году игрок сдавался в аренду «Вест Хэму».

Его рыночная стоимость – 18 миллионов евро.