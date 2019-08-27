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Официально: Жоау Мариу стал игроком «Локомотива»

27 августа 2019, 20:53
15

«Локомотив» в твиттере объявил о переходе полузащитника «Интера» Жоау Мариу.

Московский клуб взял португальца в аренду до конца сезона-2019/20 с правом последующего выкупа.

В новой команде футболист будет играть под 23-м номером.

  • «Интер» купил Мариу летом 2016 года у «Спортинга» за 40 миллионов евро.
  • В активе 26-летнего хавбека 69 матчей, четыре гола и 15 результативных передач.
  • В 2018 году игрок сдавался в аренду «Вест Хэму».
  • Его рыночная стоимость – 18 миллионов евро.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Интер Мариу Жоау
Комментарии (15)
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Фан666
1566928536
Типа звезда ещё одна, ну не помогут они, если игру определяют мирончуки
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кран
1566928575
Поздравляю!
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УхоГорлоНос
1566928824
Для нашего чемпионата будет неплох, но только выкуп за 18кк - дороговато. С таким составом Локо в 3ке обязан быть. Первое - Зенит, оно понятно, 2-3 Локо или Спартак
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Derzkiy1
1566929488
Удивляют клубы в этом сезоне ) отличное приобретение
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Dellleone
1566929783
Обидно когда купили игрока за 40 а он подешевел до 18 ((((
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Фан666
1566929831
Похоже ошибся. Это никакая не звезда, играл то всего два года в том числе и евро попало. А в Интере сейчас все счастливы, что спулили его наконец-то. Спаллетти его даже с тренировки выгонял за лень. Так что взяли какого то лентяя, который три года лавку полирует и почти не играет.
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Мудакам
1566983210
Зачем свой Карапузов? На нем бабки не освоишь...
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Фан666
1567013324
Фанаты локо действительно рады такому приобретению за такие бабки или из принципа поддерживают любое говенное приобретение?
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