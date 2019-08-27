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    Официально: Жоау Мариу стал игроком «Локомотива»

    «Локомотив» в твиттере объявил о переходе полузащитника «Интера» Жоау Мариу.

    Московский клуб взял португальца в аренду до конца сезона-2019/20 с правом последующего выкупа.

    В новой команде футболист будет играть под 23-м номером.

    • «Интер» купил Мариу летом 2016 года у «Спортинга» за 40 миллионов евро.
    • В активе 26-летнего хавбека 69 матчей, четыре гола и 15 результативных передач.
    • В 2018 году игрок сдавался в аренду «Вест Хэму».
    • Его рыночная стоимость – 18 миллионов евро.

    Источник: Официальный твиттер «Локомотива»

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    27.08.2019 20:53
    Комментарии15
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      Рейтинг: +7242

      parevg 2 часа назад

      У шПалыча заиграет, если конечно не хрустальный, и не будет постоянно лечиться, у шПалыча все играют, кроме Эдера.

      0
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      Рейтинг: -12

      DonBaton II 4 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Кочегары вместе со свинарником собиратели дерьма со всех помоек мира

      -6
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    • ...
      Рейтинг: +1129

      Фан666 6 часов назад

      Похоже ошибся. Это никакая не звезда, играл то всего два года в том числе и евро попало. А в Интере сейчас все счастливы, что спулили его наконец-то. Спаллетти его даже с тренировки выгонял за лень. Так что взяли какого то лентяя, который три года лавку полирует и почти не играет.

      1
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      Рейтинг: +770

      Loko_Roma > Фан666 5 часов назад

      палыч из всех говно выбивает, про хеведеса и крыховяка тоже говорили, что отработанный материал.

      1
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      Рейтинг: +503

      АИН-27 > Loko_Roma 4 часа назад

      Согласен. Да и про Игоря Денисова говорили, что будет балластом и скандалистом. В итоге, в конце сезона поднял кубок турнира над головой.

      0
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      Рейтинг: +1129

      Фан666 > Loko_Roma 4 часа назад

      Крыховяк всегда был толковым игроком и спадов у него не было, из сборной не вылетал. да в ПСЖ присел, но там и конкуренция возникла не чета Севилье. Да и Хеведес полным дерьмом не стал, играл регулярно, да без блеска, о он и сейчас не блещет. А тот португал ещё хуже
      Эдера, вообще без игровой практики практически.

      0
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      Рейтинг: +1943

      Dellleone 6 часов назад

      Обидно когда купили игрока за 40 а он подешевел до 18 ((((

      0
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      ...
      Рейтинг: +1129

      Фан666 > Dellleone 6 часов назад

      Потому что то Интер лоханулся и купил срам и теперь не может своё отбить. Этот парень почти не играл за Интер, только когда основа была травмирована

      1
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      ...
      Рейтинг: +1943

      Dellleone > Фан666 6 часов назад

      Согласен! Интер опростоволосился !!!! Теперь локо мотив гордится приобретением этого шлака, хотя может он создан для уровня РПЛ ... посмотрим.

      3
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      Рейтинг: +1274

      Derzkiy1 6 часов назад

      Удивляют клубы в этом сезоне ) отличное приобретение

      0
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      ...
      Рейтинг: +1129

      Фан666 > Derzkiy1 6 часов назад

      Ну да в Интере счастливы избавиться от этого отброса

      1
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    • ...
      Рейтинг: +478

      УхоГорлоНос 6 часов назад

      Для нашего чемпионата будет неплох, но только выкуп за 18кк - дороговато.
      С таким составом Локо в 3ке обязан быть. Первое - Зенит, оно понятно, 2-3 Локо или Спартак

      -2
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      Рейтинг: +2736

      AtticusFinch > УхоГорлоНос 6 часов назад

      Да никто его и не собирается покупать - обосрёмся в Лиге Чемпионов - а дальше если слабо себя покажет не выкупят - а если раскроется- сам свалит!!!

      2
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      Рейтинг: +291

      кран 6 часов назад

      Поздравляю!

      1
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      Рейтинг: +1129

      Фан666 6 часов назад

      Типа звезда ещё одна, ну не помогут они, если игру определяют мирончуки

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