Иванович, Оздоев и Соболев – в символической сборной 12-го тура РПЛ по версии Instat

Российская Премьер-лига в твиттере опубликовала символическую сборную по итогам 12-го тура турнира.
В команду вошли по два футболиста из «Зенита», «Локомотива» и «Ростова», по одному – из «Крыльев Советов», «Краснодара», «Ахмата», ЦСКА и «Рубина».
Вратарь: Егор Бабурин («Ростов»);
Защитники: Сергей Петров («Краснодар»), Бранислав Иванович («Зенит»), Анхель Вилькер («Ахмат»), Иван Обляков (ЦСКА);
Полузащитники: Магомед Оздоев («Зенит»), Зурико Давиташвили («Рубин»), Хорен Байрамян («Ростов»), Алексей Миранчук («Локомотив»);
Нападающие: Эдер («Локомотив»), Александр Соболев («Крылья Советов»).