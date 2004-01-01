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    Иванович, Оздоев и Соболев – в символической сборной 12-го тура РПЛ по версии Instat

    Российская Премьер-лига в твиттере опубликовала символическую сборную по итогам 12-го тура турнира.

    В команду вошли по два футболиста из «Зенита», «Локомотива» и «Ростова», по одному – из «Крыльев Советов», «Краснодара», «Ахмата», ЦСКА и «Рубина».

    Вратарь: Егор Бабурин («Ростов»);

    Защитники: Сергей Петров («Краснодар»), Бранислав Иванович («Зенит»), Анхель Вилькер («Ахмат»), Иван Обляков (ЦСКА);

    Полузащитники: Магомед Оздоев («Зенит»), Зурико Давиташвили («Рубин»), Хорен Байрамян («Ростов»), Алексей Миранчук («Локомотив»);

    Нападающие: Эдер («Локомотив»), Александр Соболев («Крылья Советов»).

    Источник: Официальный твиттер РПЛ

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