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Бразилия. Серия А
Команды
Жувентуде
Вилькер Анхель
€ 150 тыс
Вилькер Анхель
Жувентуде
18 марта 1993 (33), Валера
#4 | Защитник
188 см
Венесуэла
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Публикации
Два польских клуба поборются со «Спартаком» за экс-защитника «Ахмата» Анхеля
2022.07.25 21:50
2
Агент Анхеля прокомментировал новость о возможном переходе игрока в «Спартак»
2022.07.22 13:14
«Спартаку» предложили подписать экс-защитника «Ахмата»
2022.07.22 12:51
1
«Ахмат» покинули четыре футболиста
2021.05.18 07:59
2
Фото
Шунин, Жирков, Дзагоев и Заболотный – в сборной 13-го тура РПЛ по версии WhoScored
2020.11.02 11:16
6
Фото
Анхелю вручили памятную футболку в честь 100 матчей за «Ахмат»
2020.11.01 13:32
2
Фото
Защитник «Ахмата» Анхель перенес операцию на предплечье. Он пропустит десять недель
2020.07.11 15:31
1
Анхель в матче с ЦСКА сломал руку и выбыл на два месяца
2020.07.05 14:40
2
Фото
Иванович, Оздоев и Соболев – в символической сборной 12-го тура РПЛ по версии Instat
2019.10.07 12:31
5
«Трабзонспор» хочет приобрести двух игроков из РПЛ
2018.12.27 08:39
7
Сорокин, Ломовицкий и Луценко – в сборной 17-го тура РПЛ по версии InStat
2018.12.11 15:23
5
Защитник «Ахмата» Анхель: «Зе Луиш и Адриано провоцировали меня весь матч»
2018.04.24 14:58
5
Вилькер: «Были варианты в Италии и Испании, но рад, что я в «Ахмате»
2017.09.16 00:18
2
Вилькер признан лучшим футболистом «Терека» в прошедшем сезоне
2017.06.06 11:36
2
«Терек» проведет матч против «Амкара» без Лебеденко, Иванова и Торже
2017.03.31 00:46
2
Вилькер: «Терек» бился до конца»
2017.03.13 08:44
Фото
Вилькер продлил контракт с «Тереком»
2017.01.24 13:17
Фото
«Терек» объявил о подписании Вилькера
2016.08.01 20:55
3
Состав «Локомотива» может пополнить венесуэльский защитник
2016.06.23 18:14
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Названа причина увольнения Альбы из «Ростова»
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Бубнов объяснил, как «Краснодар» может лишиться шансов на чемпионство
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В РПЛ случилась вторая тренерская отставка за неделю
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Тедеев прокомментировал вариант с назначением в «Ростов»
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Стал известен 3-й претендент на место Альбы в «Ростове»
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Экс-игрок сборной Англии может перейти в клуб РПЛ
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