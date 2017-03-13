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    Вилькер: «Терек» бился до конца»

    Защитник «Терека» Анхель Вилькер считает, что надежная игра в обороне позволила его команде взять очко в матче 19-го тура российской Премьер-лиги с «Ростовом» (0:0). «Терек» делит «Ростовом» 6-7 места в турнирной таблице, имея на своем счету по 29 очков.

    – Игра была сложная. «Ростов» хорошо смотрится в Лиге Европы, в частности, в матче с «Манчестер Юнайтед». Наша команда билась до конца. Важно, что мы не пропустили голов и сыграли на ноль в обороне.

    – «Ростову» было привычно поле местного стадиона. Нагрузка на оборону «Терека» была серьезной?

    – Да, мы провели много времени в обороне. Удалось сыграть компактно и не пропустить. Теперь впереди важный матч с ЦСКА, будем готовиться к этой игре.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    13.03.2017 08:44
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