Вилькер: «Терек» бился до конца»

Защитник «Терека» Анхель Вилькер считает, что надежная игра в обороне позволила его команде взять очко в матче 19-го тура российской Премьер-лиги с «Ростовом» (0:0). «Терек» делит «Ростовом» 6-7 места в турнирной таблице, имея на своем счету по 29 очков.

– Игра была сложная. «Ростов» хорошо смотрится в Лиге Европы, в частности, в матче с «Манчестер Юнайтед». Наша команда билась до конца. Важно, что мы не пропустили голов и сыграли на ноль в обороне.

– «Ростову» было привычно поле местного стадиона. Нагрузка на оборону «Терека» была серьезной?

– Да, мы провели много времени в обороне. Удалось сыграть компактно и не пропустить. Теперь впереди важный матч с ЦСКА, будем готовиться к этой игре.