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    Вилькер: «Были варианты в Италии и Испании, но рад, что я в «Ахмате»

    Защитник «Ахмата» Вилькер Анхель поделился впечатлениями от выступлений за грозненский клуб. 24-летний игрок перешел в команду из венесуэльской «Тахиры» в августе 2016 года.

    «С пяти лет я начал заниматься футболом, и меня, еще юного, начали приглашать сначала в молодежную, а потом и в первую сборную страны. Считаю, мне посчастливилось перейти в «Ахмат». Мне нравится стиль команды. Это в моем духе — биться до конца, быть по-спортивному амбициозным. При этом у меня были другие варианты — в Италии, Испании. Но рад, что все сложилось так и я в «Ахмате», — сказал защитник.

    В текущем сезоне Вилькер принял участие в восьми матчах за команду Олега Кононова во всех турнирах, отметившись одним голом.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    16.09.2017 00:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 16 сентября 2017, 19:12

      очень хорошее приобретение!!!!! удачи парню!!!!!!

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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 16 сентября 2017, 06:48

      В Испании и Италии в третьих дивизионах играл бы.

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