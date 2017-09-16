Вилькер: «Были варианты в Италии и Испании, но рад, что я в «Ахмате»

Защитник «Ахмата» Вилькер Анхель поделился впечатлениями от выступлений за грозненский клуб. 24-летний игрок перешел в команду из венесуэльской «Тахиры» в августе 2016 года.

«С пяти лет я начал заниматься футболом, и меня, еще юного, начали приглашать сначала в молодежную, а потом и в первую сборную страны. Считаю, мне посчастливилось перейти в «Ахмат». Мне нравится стиль команды. Это в моем духе — биться до конца, быть по-спортивному амбициозным. При этом у меня были другие варианты — в Италии, Испании. Но рад, что все сложилось так и я в «Ахмате», — сказал защитник.

В текущем сезоне Вилькер принял участие в восьми матчах за команду Олега Кононова во всех турнирах, отметившись одним голом.