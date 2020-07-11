Защитник «Ахмата» Анхель перенес операцию на предплечье. Он пропустит десять недель

Здоровья!
Защитник «Ахмата» Вилькер Анхель не сможет помочь команде до второй половины сентября.
27-летнему венесуэльцу прооперировали предплечье в связи с травмой, полученной в матче 26-го тура РПЛ против ЦСКА (0:4).
Сроки восстановления футболиста составят десять недель.
- В сезоне РПЛ Анхель провел 19 матчей и забил гол.
- «Ахмат» в таблице идет 13-м.
Защитник Анхель Вилькер перенeс операцию на предплечье. Напомним, футболист получил травму в матче 26-го тура с ЦСКА.Сроки восстановления – десять недель. Желаем Анхелю скорейшего выздоровления! pic.twitter.com/yVGIgfuHiI— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) July 11, 2020