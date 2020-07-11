Защитник «Ахмата» Анхель перенес операцию на предплечье. Он пропустит десять недель

Защитник «Ахмата» Вилькер Анхель не сможет помочь команде до второй половины сентября.

27-летнему венесуэльцу прооперировали предплечье в связи с травмой, полученной в матче 26-го тура РПЛ против ЦСКА (0:4).

Сроки восстановления футболиста составят десять недель.

В сезоне РПЛ Анхель провел 19 матчей и забил гол.

«Ахмат» в таблице идет 13-м.