Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    2 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    3 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках

    Защитник «Ахмата» Анхель перенес операцию на предплечье. Он пропустит десять недель

    Защитник «Ахмата» Вилькер Анхель не сможет помочь команде до второй половины сентября.

    27-летнему венесуэльцу прооперировали предплечье в связи с травмой, полученной в матче 26-го тура РПЛ против ЦСКА (0:4).

    Сроки восстановления футболиста составят десять недель.

    • В сезоне РПЛ Анхель провел 19 матчей и забил гол.
    • «Ахмат» в таблице идет 13-м.

    Источник: Официальный твиттер «Ахмата»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:31
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: -6

      vbn123 1 минуту назад

      Здоровья!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77749
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru