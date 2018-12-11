Сорокин, Ломовицкий и Луценко – в сборной 17-го тура РПЛ по версии InStat

Твиттер телеканала «Матч Премьер» опубликовал сборную 17-го тура РПЛ по версии спортивной аналитической компании InStat.

В команду вошли по два футболиста ЦСКА, «Динамо», «Локомотива», «Спартака» и «Ахмата» и один игрок «Рубина».

Вратарь: Гилерме («Локомотив»).

Защитники: Милад Мохаммади, Анхель (оба – «Ахмат»), Егор Сорокин («Рубин»), Марио Фернандес (ЦСКА).

Полузащитники: Жоаозиньо («Динамо»), Никола Влашич (ЦСКА), Александр Ломовицкий («Спартак»).

Нападающие: Евгений Луценко («Динамо»), Зе Луиш («Спартак»), Джефферсон Фарфан («Локомотив»).