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    • Сорокин, Ломовицкий и Луценко – в сборной 17-го тура РПЛ по версии InStat

    Сорокин, Ломовицкий и Луценко – в сборной 17-го тура РПЛ по версии InStat

    Твиттер телеканала «Матч Премьер» опубликовал сборную 17-го тура РПЛ по версии спортивной аналитической компании InStat.

    В команду вошли по два футболиста ЦСКА, «Динамо», «Локомотива», «Спартака» и «Ахмата» и один игрок «Рубина».

    Вратарь: Гилерме («Локомотив»).

    Защитники: Милад Мохаммади, Анхель (оба – «Ахмат»), Егор Сорокин («Рубин»), Марио Фернандес (ЦСКА).

    Полузащитники: Жоаозиньо («Динамо»), Никола Влашич (ЦСКА), Александр Ломовицкий («Спартак»).

    Нападающие: Евгений Луценко («Динамо»), Зе Луиш («Спартак»), Джефферсон Фарфан («Локомотив»).

    Источник: Твиттер телеканала «Матч Премьер»

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    11.12.2018 15:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 11 декабря 2018, 18:20

      У Ломовицкого и скорость хорошая ,и техника есть. Но иногда теряется в простых ситуациях. Если будет работать над собой ,может вырасти в хорошего футболиста.

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      Рейтинг: +14956

      vka1970 11 декабря 2018, 16:07

      В последнем матче Ломовицкий и сыграл не плохо и пеналь заработал и пристрелялся прилично.Заслужил парень.Молодец !

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      Рейтинг: +729

      deimos88 11 декабря 2018, 16:06

      Наконец то стоящий матч от Ломовицкого..но все равно сыроват. На Бакаева его махнуть не глядя нужно бы зимой.

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      Рейтинг: +1145

      Alex Flash > deimos88 11 декабря 2018, 16:38

      Ломо один из немногих дриблеров. Пытается идти в обводку. Получаются обострения и пенальти

      1
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      Рейтинг: +1145

      Alex Flash > Alex Flash 11 декабря 2018, 16:39

      Бакаев при при первой возможности лупит по воротам

      1
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