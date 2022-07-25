Два польских клуба поборются со «Спартаком» за экс-защитника «Ахмата» Анхеля

У бывшего футболиста «Ахмата» Вилькера Анхеля есть предложения из Польши.
29-летний защитник интересен «Ракуву» и «Леху». Также на него претендует «Спартак».
Все три клуба готовы платить венесуэльцу примерно одинаково – около 500 тысяч евро в год.
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У бывшего футболиста «Ахмата» Вилькера Анхеля есть предложения из Польши.
29-летний защитник интересен «Ракуву» и «Леху». Также на него претендует «Спартак».
Все три клуба готовы платить венесуэльцу примерно одинаково – около 500 тысяч евро в год.