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    Два польских клуба поборются со «Спартаком» за экс-защитника «Ахмата» Анхеля

    У бывшего футболиста «Ахмата» Вилькера Анхеля есть предложения из Польши.

    29-летний защитник интересен «Ракуву» и «Леху». Также на него претендует «Спартак».

    Все три клуба готовы платить венесуэльцу примерно одинаково – около 500 тысяч евро в год.

    • Анхель – свободный агент.
    • Он выступал за «Ахмат» с 2016 по 2021 год.
    • Последним клубом латиноамериканца был «Гезтепе».

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    Источник: Metaratings

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