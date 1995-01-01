Шунин, Жирков, Дзагоев и Заболотный – в сборной 13-го тура РПЛ по версии WhoScored

Особенно к месту в этом списке Жирков въехавший открытыми шипами в ногу соперника, по сути получившему вторую желтую и не удаленному (((
Портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной 13-го тура РПЛ.
Вратарь: Антон Шунин («Динамо»);
Защитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Максим Осипенко («Ростов»), Вилькер Анхель («Ахмат»), Юрий Жирков («Зенит»);
Полузащитники: Солтмурад Бакаев («Рубин»), Даниил Фомин («Динамо»), Алан Дзагоев (ЦСКА), Даниил Лесовой («Динамо»);
Нападающие: Комнен Андрич («Уфа»), Антон Заболотный («Сочи»).