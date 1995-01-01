Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    2 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?
    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Шунин, Жирков, Дзагоев и Заболотный – в сборной 13-го тура РПЛ по версии WhoScored

    Портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной 13-го тура РПЛ.

    Вратарь: Антон Шунин («Динамо»);

    Защитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Максим Осипенко («Ростов»), Вилькер Анхель («Ахмат»), Юрий Жирков («Зенит»);

    Полузащитники: Солтмурад Бакаев («Рубин»), Даниил Фомин («Динамо»), Алан Дзагоев (ЦСКА), Даниил Лесовой («Динамо»);

    Нападающие: Комнен Андрич («Уфа»), Антон Заболотный («Сочи»).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: WhoScored

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:16
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15458

      silver29 29 минут назад

      Особенно к месту в этом списке Жирков въехавший открытыми шипами в ногу соперника, по сути получившему вторую желтую и не удаленному (((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5282

      САДЫЧОК 31 минуту назад

      Шунин отбил важнейший пенальти в концовке матча...но он до этого вообще никак не отличился в матче !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4721

      KPCCSPB 1 час назад

      Ахахах, а где же рылы? Упс, точно, Валера был беспощаден. Даже рубинский Бакаев набирает обороты, а спам только на дно игроков тянет...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80262
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru