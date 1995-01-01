«Трабзонспор» хочет приобрести двух игроков из РПЛ

«Трабзонспор» во время зимнего трансферного окна планирует купить двух игроков из РПЛ.

По информации Fanatik, турецкий клуб интересуется полузащитником «Краснодара» Шарлем Каборе и защитником «Ахмата» Вилькером Анхелем.

На Каборе также претендует «Спартак».