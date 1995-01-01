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    «Трабзонспор» хочет приобрести двух игроков из РПЛ

    «Трабзонспор» во время зимнего трансферного окна планирует купить двух игроков из РПЛ.

    По информации Fanatik, турецкий клуб интересуется полузащитником «Краснодара» Шарлем Каборе и защитником «Ахмата» Вилькером Анхелем.

    На Каборе также претендует «Спартак».

    • По данным Transfermarkt, стоимость Анхеля составляет 3,5 миллиона евро, Каборе – 5,5.
    • В этом сезоне защитник «Ахмата» провел в РПЛ 17 матчей и забил один гол. В активе хавбека «Краснодара» – 14 игр, один забитый мяч и одна голевая передача.

    Источник: Fanatik

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