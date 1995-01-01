«Трабзонспор» хочет приобрести двух игроков из РПЛ

«Трабзонспор» во время зимнего трансферного окна планирует купить двух игроков из РПЛ.
По информации Fanatik, турецкий клуб интересуется полузащитником «Краснодара» Шарлем Каборе и защитником «Ахмата» Вилькером Анхелем.
На Каборе также претендует «Спартак».
- По данным Transfermarkt, стоимость Анхеля составляет 3,5 миллиона евро, Каборе – 5,5.
- В этом сезоне защитник «Ахмата» провел в РПЛ 17 матчей и забил один гол. В активе хавбека «Краснодара» – 14 игр, один забитый мяч и одна голевая передача.