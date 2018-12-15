«Спартак» интересуется Газинским и Каборе

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский и Шарль Каборе могут перейти в «Спартак». По информации ФАН, в трансферах футболистов заинтересован главный тренер Олег Кононов.

Руководство краснодарского клуба не хочет продавать игроков. Ранее агент Каборе Дмитрий Селюк заявил, что его клиент до конца года не может вести переговоры с другими клубами.

В этом сезоне Газинский провел в РПЛ 16 матчей, в которых забил один гол и отдал шесть результативных передач. В активе Каборе – 14 игр, один забитый мяч и один голевой пас.