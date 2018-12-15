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    «Спартак» интересуется Газинским и Каборе

    Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский и Шарль Каборе могут перейти в «Спартак». По информации ФАН, в трансферах футболистов заинтересован главный тренер Олег Кононов.

    Руководство краснодарского клуба не хочет продавать игроков. Ранее агент Каборе Дмитрий Селюк заявил, что его клиент до конца года не может вести переговоры с другими клубами.

    В этом сезоне Газинский провел в РПЛ 16 матчей, в которых забил один гол и отдал шесть результативных передач. В активе Каборе – 14 игр, один забитый мяч и один голевой пас.

    Источник: ФАН

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    15.12.2018 11:03
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +1145

      Alex Flash 15 декабря 2018, 20:14

      Наступил перерыв, вот все и интересуются. Главное результат

      0
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      Рейтинг: +101395

      zigbert 15 декабря 2018, 17:11

      Не отдадут Быки Газинского. Хотя по игре он превосходит Глушакова.

      2
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      Рейтинг: +6358

      Добрый Бобер > zigbert 15 декабря 2018, 21:48

      Именно по-этому и не отдадут.

      0
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      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 15 декабря 2018, 17:03

      Возраст, однако, у обоих не айс... Да и сомневаюсь, что они станут реальным усилением...

      0
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      Рейтинг: +4906

      алдан2014 15 декабря 2018, 15:36

      Кто же нам из продаст?Задолбали писать,ради того ,что бы тупо написать.Вы хоть у Спартака спросили?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 15 декабря 2018, 14:36

      Ну и что дальше ?

      1
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      Рейтинг: +220

      лёха ёжик 15 декабря 2018, 14:19

      я тоже

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 15 декабря 2018, 13:33

      ни тот ни другой не перейдут да и не нужны

      0
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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 15 декабря 2018, 13:31

      В любой другой клуб

      1
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      Рейтинг: +800

      Театрал 15 декабря 2018, 13:26

      Не нужен ни один, ни второй. Теперича, всех, кто когда- то у Кононова играл в Спартак сватать будут. Упрямо, вопреки логике. Берегите нервы, эмоции и здоровье, болельщики всех команд. Это только начало, в феврале вообще истерики будут

      2
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 15 декабря 2018, 13:13

      Георгич знает кадры, на ком можно откат получить...)))

      -2
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