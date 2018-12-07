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    • Селюк: «Со «Спартаком» по Каборе не общались. До 31 декабря мы не можем вести переговоры с кем-то, кроме «Краснодара»

    Селюк: «Со «Спартаком» по Каборе не общались. До 31 декабря мы не можем вести переговоры с кем-то, кроме «Краснодара»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Шарля Каборе сообщил, что пока не контактировал со «Спартаком» по поводу возможного перехода буркинийца.

    Ранее СМИ сообщили, что красно-белые заинтересованы в услугах 30-летнего футболиста. Его контракт с краснодарцами истекает в июне 2019 года. С 1 января Каборе сможет вступать в переговоры с любым заинтересованным клубом.

    – Появилась информация об интересе «Спартака». Это серьезно?

    – У Каборе есть контракт с «Краснодаром». До 1 января мы не можем вести переговоры с другими клубами.

    – Выходил на вас «Спартак»?

    – Я понимаю, почему в СМИ пишут об интересе к Каборе. Олег Кононов хорошо знает его, работали вместе в «Краснодаре». В нем заинтересован не только «Спартак», но и «Бешикташ» и другие клубы. Но мы со «Спартаком» не общались, потому что до 31 декабря мы не имеем права вести переговоры с кем-то, кроме «Краснодара».

    – Почему «Краснодар» не продлевает контракт с Каборе?

    – Не исключаю, что завтра или в какой другой день мы продлим контракт с Каборе. «Краснодар» знает, что с 1 января мы можем вести переговоры с кем угодно. За стол переговоров нас не приглашали. Возможно, они решили продолжить перестраивать команду в пользу собственных воспитанников.

    В текущем сезоне Каборе провел за «Краснодар» 22 матча во всех турнирах, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    07.12.2018 18:59
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 7 декабря 2018, 23:52

      Всё верно. В январе посмотрят кто и сколько готов заплатить. Если устроит - продадут, если нет, то пойдут на уменьшение з/п.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2756

      a_who 7 декабря 2018, 23:15

      Селюку не верить.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 7 декабря 2018, 21:42

      Вот только зачем Каборе в Спартак идти? Краснодар пока претендует на золото, а Спартак нет!!!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 7 декабря 2018, 20:18

      Селюк без пиара
      Как вкусный чай без самовара

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +870

      lysenkoff 7 декабря 2018, 20:00

      Но Ведь он очень полезен...
      Воспитанники это круто, но нужно же чтобы их кто-то учил, на кого можно опереться.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > lysenkoff 7 декабря 2018, 21:39

      Газинский пусть помогает! да и Жигулёва можно вернуть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2813

      Бугимен 7 декабря 2018, 19:59

      ¦•¦♥¦•¦♥¦ПОХОДУ, СТАВКУ БУДУТ ДЕЛАТЬ НА МОЛОДЕЖЬ¦•¦♥¦•¦♥¦УДАЧИ БЫКАМ¦•¦♥¦•¦♥¦

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 декабря 2018, 19:29

      "Краснодар" на своих воспитанников будет ориентироваться и на российских футболистов преимущественно. Нет никакой необходимости и перспективы продлевать контракт с 30-летним "легом".

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10744

      ivany4 7 декабря 2018, 19:12

      Селюк опять цену набивает тем кому за 30.

      3
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