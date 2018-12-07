Селюк: «Со «Спартаком» по Каборе не общались. До 31 декабря мы не можем вести переговоры с кем-то, кроме «Краснодара»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Шарля Каборе сообщил, что пока не контактировал со «Спартаком» по поводу возможного перехода буркинийца.

Ранее СМИ сообщили, что красно-белые заинтересованы в услугах 30-летнего футболиста. Его контракт с краснодарцами истекает в июне 2019 года. С 1 января Каборе сможет вступать в переговоры с любым заинтересованным клубом.

– Появилась информация об интересе «Спартака». Это серьезно?

– У Каборе есть контракт с «Краснодаром». До 1 января мы не можем вести переговоры с другими клубами.

– Выходил на вас «Спартак»?

– Я понимаю, почему в СМИ пишут об интересе к Каборе. Олег Кононов хорошо знает его, работали вместе в «Краснодаре». В нем заинтересован не только «Спартак», но и «Бешикташ» и другие клубы. Но мы со «Спартаком» не общались, потому что до 31 декабря мы не имеем права вести переговоры с кем-то, кроме «Краснодара».

– Почему «Краснодар» не продлевает контракт с Каборе?

– Не исключаю, что завтра или в какой другой день мы продлим контракт с Каборе. «Краснодар» знает, что с 1 января мы можем вести переговоры с кем угодно. За стол переговоров нас не приглашали. Возможно, они решили продолжить перестраивать команду в пользу собственных воспитанников.

В текущем сезоне Каборе провел за «Краснодар» 22 матча во всех турнирах, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.