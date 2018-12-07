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    Sport24: Каборе может перейти в «Спартак»

    Как сообщает Sport24.ru, «Спартак» может пополниться полузащитником «Краснодара» Шарлем Каборе.

    Контракт 30-летнего футболиста с краснодарским клубом истекает в июне 2019 года. Он может перейти в московский клуб летом на правах свободного агента.

    Также буркиниец может продолжить карьеру в Турции: «Бешикташ» готов в январе сделать предложение игроку.

    В свое время Каборе работал в «Краснодаре» под руководством нынешнего главного тренера «Спартака» Олега Кононова.

    В этом сезоне хавбек провел за южан 22 матча во всех турнирах, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.

    Источник: Sport24

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    07.12.2018 15:17
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +220

      лёха ёжик 8 декабря 2018, 08:48

      очередной старик

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +478

      DimonSPM 8 декабря 2018, 01:29

      высокий, размашистый игрок. мне он Зе чем то напоминает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +800

      Театрал 7 декабря 2018, 20:02

      А может и не перейти

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2813

      Бугимен 7 декабря 2018, 19:52

      ОТЛИЧНЫЙ ИГРОК КРАСНОДАРА!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 7 декабря 2018, 18:46

      Зачем нужен ещё один состав "Валидола" ?Это может прийти в голову только идиоту который не видит разницы между фк "СПАРТАК" МОСКВА и фк "Одэколон Валидолъ" или человеку(кам) весьма заинтересованному(ым) материально в данном событии...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 7 декабря 2018, 16:57

      Игрок средней руки. Не похоже на правду.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24658

      DOCTOR PENALTY 7 декабря 2018, 16:31

      Сильный игрок, усилит игру, усилит конкуренцию. Это - уровень Спартака.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6913

      батог > DOCTOR PENALTY 8 декабря 2018, 09:27

      Уровень нынешнего Спартака!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. 7 декабря 2018, 16:10

      ну, тогда надо отливать новый памятник((
      Селюк с портфельчиком на коленях. Рядом - братья Старостины.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21292

      derrik2000 7 декабря 2018, 16:07

      Перейдёт - перейдёт.
      НЕ перейдёт - не перейдёт.
      Затишье....
      "Дело было вечером, делать было нечего" (с)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1639

      dendiesel 7 декабря 2018, 15:52

      Я надеюсь, что это деза!!!! игру Спартака он не усилит...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6913

      батог > dendiesel 8 декабря 2018, 09:28

      За 0,5 миллиона в Спартак-2!

      0
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