Sport24: Каборе может перейти в «Спартак»

Как сообщает Sport24.ru, «Спартак» может пополниться полузащитником «Краснодара» Шарлем Каборе.

Контракт 30-летнего футболиста с краснодарским клубом истекает в июне 2019 года. Он может перейти в московский клуб летом на правах свободного агента.

Также буркиниец может продолжить карьеру в Турции: «Бешикташ» готов в январе сделать предложение игроку.

В свое время Каборе работал в «Краснодаре» под руководством нынешнего главного тренера «Спартака» Олега Кононова.

В этом сезоне хавбек провел за южан 22 матча во всех турнирах, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.