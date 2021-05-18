«Ахмат» покинули четыре футболиста

«Ахмат» объявил об уходе четырех футболистов.
«Четыре футболиста, у которых закончились сроки контрактов, покидают «Ахмат». Это защитник Анхель Вилькер, полузащитник Исмаэл Силва, нападающие Георгий Мелкадзе и Ладислав Алмаши.
Желаем удачи в карьере, семейного благополучия и всего самого хорошего. Спасибо, парни!» – написала пресс-служба клуба в твиттере.
- Мелкадзе вернется из аренды в «Спартак», Алмаши – в «Ружомберок».
- «Ахмат» занял 11-е место по итогам сезона РПЛ.
Источник: твиттер «Ахмата»