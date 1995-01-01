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    «Ахмат» покинули четыре футболиста

    «Ахмат» объявил об уходе четырех футболистов.

    «Четыре футболиста, у которых закончились сроки контрактов, покидают «Ахмат». Это защитник Анхель Вилькер, полузащитник Исмаэл Силва, нападающие Георгий Мелкадзе и Ладислав Алмаши.

    Желаем удачи в карьере, семейного благополучия и всего самого хорошего. Спасибо, парни!» – написала пресс-служба клуба в твиттере.

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    Источник: твиттер «Ахмата»

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    Сегодня, 07:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12232

      Skull_Boy 15 минут назад

      Не сделать ни одного шага по продлению контракта и отпускать просто так Анхеля и Исмаэля для Ахмата гениально, как тупо

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