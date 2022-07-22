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Агент Анхеля прокомментировал новость о возможном переходе игрока в «Спартак»

Даниэль Ямин, агент экс-защитника «Ахмата» Анхеля Вилькера, прокомментировал информацию о том, что футболист был предложен «Спартаку».

«Анхель готов к возвращению в российский чемпионат. Он любит Россию, провел в стране много лет, понимает русский язык, его дети родились в России.

Кто еще из венесуэльских игроков мог бы быть интересен российским клубам? Я бы назвал опытного центрального защитника Джона Чансельора и молодого нападающего Джованни Боливара», – сказал Ямин.

  • Венесуэлец играл за «Ахмат» с 2016 по 2021-й год.
  • Он знает русский язык.

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Источник: Metaratings

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