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  • Защитник «Ахмата» Анхель: «Зе Луиш и Адриано провоцировали меня весь матч»

Защитник «Ахмата» Анхель: «Зе Луиш и Адриано провоцировали меня весь матч»

24 апреля 2018, 14:58
5

Защитник «Ахмата» Вилькер Анхель заявил, что грозненцы ехали на матч 27 тура РФПЛ со «Спартаком» (3:1) за очками. По словам футболиста, в течение всей игры он старался не поддаваться на провокации нападающих красно-белых Луиса Адриано и Зе Луиша.

«Мы знали, что едем Москву набирать очки. Мы выиграли дома, потом хорошо сыграли с «Локомотивом». Поэтому верили, что сможем набрать очки.

«Ахмат» всегда играет хорошо против сильных соперников. Мы обыгрывали «Зенит», ЦСКА, сейчас обыграли «Спартак». Хочу поздравить всех партнеров, болельщиков и руководство клуба, это наша общая победа.

Что касается единоборств с Зе Луишем и Адриано, они провоцировали меня всю игру. Я был сконцентрирован на ходе поединка и старался не обращать внимания. Иногда отвечал на эмоциях. К сожалению, мне дали четвертую желтую карточку.

До конца сезона остается несколько матчей, постараемся подняться повыше в турнирной таблице», – сказал Анхель.

Источник: ФК «Ахмат»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Адриано Луис Зе Луиш Анхель Вилькер
Комментарии (5)
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С-Пб on-line
1524574245
жёлтый изогнутый фр укт предлагали??
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Федя Кабак
1524574802
Адриано вообще наглый, постоянно выпрашивает пенальти и кричит на судей
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vladimir-7
1524580182
Черномазые свиньи адаптировались в этом свинарнике. Молодцы, Ахмат их обыграл очень красиво. Молодцы!!!
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OfaZavr
1524583635
вы бы на себя посмотрели агрессия так и прет от любого контакта и любой незначительный эпизод в конфликт превращаете.
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zigbert
1524647540
Кто бы говорил только не вы.От Ахмата весь матч исходили провокации.
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