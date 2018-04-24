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    Защитник «Ахмата» Анхель: «Зе Луиш и Адриано провоцировали меня весь матч»

    Защитник «Ахмата» Вилькер Анхель заявил, что грозненцы ехали на матч 27 тура РФПЛ со «Спартаком» (3:1) за очками. По словам футболиста, в течение всей игры он старался не поддаваться на провокации нападающих красно-белых Луиса Адриано и Зе Луиша.

    «Мы знали, что едем Москву набирать очки. Мы выиграли дома, потом хорошо сыграли с «Локомотивом». Поэтому верили, что сможем набрать очки.

    «Ахмат» всегда играет хорошо против сильных соперников. Мы обыгрывали «Зенит», ЦСКА, сейчас обыграли «Спартак». Хочу поздравить всех партнеров, болельщиков и руководство клуба, это наша общая победа.

    Что касается единоборств с Зе Луишем и Адриано, они провоцировали меня всю игру. Я был сконцентрирован на ходе поединка и старался не обращать внимания. Иногда отвечал на эмоциях. К сожалению, мне дали четвертую желтую карточку.

    До конца сезона остается несколько матчей, постараемся подняться повыше в турнирной таблице», – сказал Анхель.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    24.04.2018 14:58
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 25 апреля 2018, 12:12

      Кто бы говорил только не вы.От Ахмата весь матч исходили провокации.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 апреля 2018, 18:27

      вы бы на себя посмотрели агрессия так и прет от любого контакта и любой незначительный эпизод в конфликт превращаете.

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 24 апреля 2018, 17:29

      Черномазые свиньи адаптировались в этом свинарнике. Молодцы, Ахмат
      их обыграл очень красиво. Молодцы!!!

      0
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 24 апреля 2018, 16:00

      Адриано вообще наглый, постоянно выпрашивает пенальти и кричит на судей

      3
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 24 апреля 2018, 15:50

      жёлтый изогнутый фр укт предлагали??

      0
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