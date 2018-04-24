Защитник «Ахмата» Анхель: «Зе Луиш и Адриано провоцировали меня весь матч»

Защитник «Ахмата» Вилькер Анхель заявил, что грозненцы ехали на матч 27 тура РФПЛ со «Спартаком» (3:1) за очками. По словам футболиста, в течение всей игры он старался не поддаваться на провокации нападающих красно-белых Луиса Адриано и Зе Луиша.

«Мы знали, что едем Москву набирать очки. Мы выиграли дома, потом хорошо сыграли с «Локомотивом». Поэтому верили, что сможем набрать очки.

«Ахмат» всегда играет хорошо против сильных соперников. Мы обыгрывали «Зенит», ЦСКА, сейчас обыграли «Спартак». Хочу поздравить всех партнеров, болельщиков и руководство клуба, это наша общая победа.

Что касается единоборств с Зе Луишем и Адриано, они провоцировали меня всю игру. Я был сконцентрирован на ходе поединка и старался не обращать внимания. Иногда отвечал на эмоциях. К сожалению, мне дали четвертую желтую карточку.

До конца сезона остается несколько матчей, постараемся подняться повыше в турнирной таблице», – сказал Анхель.