Эдер может сменить «Интер» на «Кристал Пэлас»

Нападающий «Интера» Эдер текущей зимой может сменить чемпионат Италии на Англию, сообщает Sky Sports. В его услугах заинтересован «Кристал Пэлас». Британцы уже начали переговоры о трансфере 31-летнего игрока.

Трансферная стоимость бразильца с итальянским паспортом оценивается в 10 миллионов фунтов стерлингов. В текущем сезоне Эдер провел во всех турнирах 18 матчей за «Интер», забив в них один гол.

Ранее сообщалось о заинтересованности в услугах форварда со стороны «Зенита».