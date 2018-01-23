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    Эдер может сменить «Интер» на «Кристал Пэлас»

    Нападающий «Интера» Эдер текущей зимой может сменить чемпионат Италии на Англию, сообщает Sky Sports. В его услугах заинтересован «Кристал Пэлас». Британцы уже начали переговоры о трансфере 31-летнего игрока.

    Трансферная стоимость бразильца с итальянским паспортом оценивается в 10 миллионов фунтов стерлингов. В текущем сезоне Эдер провел во всех турнирах 18 матчей за «Интер», забив в них один гол.

    Ранее сообщалось о заинтересованности в услугах форварда со стороны «Зенита».

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.01.2018 09:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +475

      sandutzu 24 января 2018, 17:32

      куда только не отправляют его

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