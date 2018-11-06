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    Касильяс, Браими, Корона – в старте «Порту» на матч с «Локомотивом»; Идову, Хеведес, Эдер сыграют у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Порту» и «Локомотивом».

    «Порту»: Касильяс, М. Перейра, Фелипе, Милитао, А. Теллес, Эррера, Данилу, О. Торрес, Браими, Корона, Марега.

    «Локомотив»: Гилерме, Хeведес, Чорлука, Идову, Игнатьев, Денисов, Крыховяк, Фернандеш, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Эдер.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 23:00 по Москве на стадионе «Драгау», что в Порту.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Твиттер «Локомотива»

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    06.11.2018 21:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 6 ноября 2018, 22:50

      Ну, с БОГОМ! Победы ЛОКО!

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