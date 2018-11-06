Касильяс, Браими, Корона – в старте «Порту» на матч с «Локомотивом»; Идову, Хеведес, Эдер сыграют у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Порту» и «Локомотивом».

«Порту»: Касильяс, М. Перейра, Фелипе, Милитао, А. Теллес, Эррера, Данилу, О. Торрес, Браими, Корона, Марега.

«Локомотив»: Гилерме, Хeведес, Чорлука, Идову, Игнатьев, Денисов, Крыховяк, Фернандеш, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Эдер.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 23:00 по Москве на стадионе «Драгау», что в Порту.

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