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Бенедикт Хеведес
Бенедикт Хеведес
Завершил карьеру
29 февраля 1988 (38), Хальтерн
#5 | Защитник
187 см | 80 кг
Германия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Фото
Сборная звезд, приехавших в РПЛ после 30 лет
2024.09.27 11:02
5
10 лучших футболистов, приезжавших в РПЛ доигрывать
2024.09.27 10:22
11
32-летний Хеведес завершил карьеру спустя два месяца после ухода из «Локомотива»
2020.07.31 15:09
6
Кикнадзе – об уходе Хеведеса из «Локомотива»: «Мы расстались с Беней хорошими друзьями»
2020.06.08 22:46
9
Видео
Хеведес: «Для меня было честью играть за «Локомотив»
2020.06.08 21:55
5
Семин: «Хеведес еще до Нового года хотел уйти из «Локомотива»
2020.06.08 20:15
Фото
«Локомотив» объявил о расторжении контракта с Хеведесом
2020.06.08 19:24
4
Bild: Хеведес собирается покинуть «Локомотив» из-за ситуации с коронавирусом
2020.06.08 18:18
1
Metaratings: «Локомотив» расторгнет контракт с Хеведесом
2020.06.01 20:23
7
В «Локомотиве» подтвердили отсутствие Хеведеса в расположении команды
2020.05.27 17:45
3
«Чемпионат»: Хеведес отказался возвращаться в Москву и вскоре может расторгнуть контракт с «Локомотивом»
2020.05.23 17:46
12
Metaratings: Эдер, Фарфан, Мариу и Рыбус покинут «Локомотив» по окончании сезона
2020.05.17 18:59
12
Видео
Хеведес собрал команду мечты. Из «Локомотива» там только Фарфан
2020.04.08 18:39
3
Кикнадзе – об уехавших из России легионерах «Локомотива»: «Первыми были Чорлука и Хеведес»
2020.04.06 23:31
3
Луценко – о словах Хеведеса про число зараженных коронавирусом в России: «Он гость, у них вечно ощущение, что россияне от них что-то скрывают»
2020.03.20 18:57
3
Семин – о словах Хеведеса: «Это его мнение. Из игроков никто против тренировок не выступал»
2020.03.19 20:46
1
Хеведес: «Чемпионат остановлен, но тренировки продолжаются. Это безумие»
2020.03.19 18:01
19
Хеведес – после победы над «Ростовом»: «Нереально играть, когда мир находится в такой ситуации»
2020.03.16 00:30
1
«Локомотив» – Хеведесу: «Поздравляем с днем рождения! Желаем больших побед, одну из которых – сегодня над «Зенитом»
2020.02.29 14:54
1
Хеведес: «Алексей Миранчук сможет спокойно играть в любом европейском чемпионате»
2020.02.08 08:20
1
Хеведес: «По финансовым возможностям «Зенит» в России – как «Бавария» в Германии»
2020.02.07 18:29
4
Хеведес: «Почему не перешел в Кельн»? Это уже прошлое, не хочу больше об этом говорить»
2020.02.07 16:20
Хеведес – о матче со «Спартаком»: «Все готовятся к битве»
2020.02.05 11:28
1
Фото
Фарфан, Хеведес, Ал. Миранчук – в составе «Локомотива» на Кубок «Париматч» Премьер
2020.01.31 16:17
Bild: «Кельн» отказался от подписания Хеведеса
2020.01.23 17:43
6
Директор «Кельна»: «Продолжаем вести переговоры по Хеведесу. У нас еще достаточно времени»
2020.01.16 16:37
Семин одобрил трансфер Хеведеса в «Кельн»
2020.01.15 09:44
6
Гендиректор «Локомотива» подтвердил наличие переговоров с «Кельном» по трансферу Хеведеса
2020.01.14 00:55
1
Мещеряков – о трансфере Хеведеса в «Кельн»: «Мне об этом ничего не известно»
2020.01.13 23:10
Bild: «Кельн» претендует на защитника «Локомотива» Хеведеса
2020.01.13 11:33
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