Хеведес – о матче со «Спартаком»: «Все готовятся к битве»

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес поделился ожиданиями от игры Кубка «Париматч» Премьер против «Спартака», а также высказал мнение о главном тренере железнодорожников Юрии Семине.

«Не могу сказать, что Семин самый эмоциональный тренер в моей карьере, но он действительно горит и живет футболом. Для своего возраста он в прекрасной форме.

Мы все знаем, насколько важны матчи со «Спартаком». Это московское дерби, у которого большая история. Мы отдаем себе отчет, что в игре между нами будет много эмоций и борьбы, поэтому все готовятся к битве», — сказал Хеведес в эфире «Матч ТВ».