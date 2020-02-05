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Хеведес – о матче со «Спартаком»: «Все готовятся к битве»

5 февраля 2020, 11:28
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Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес поделился ожиданиями от игры Кубка «Париматч» Премьер против «Спартака», а также высказал мнение о главном тренере железнодорожников Юрии Семине.

«Не могу сказать, что Семин самый эмоциональный тренер в моей карьере, но он действительно горит и живет футболом. Для своего возраста он в прекрасной форме.

Мы все знаем, насколько важны матчи со «Спартаком». Это московское дерби, у которого большая история. Мы отдаем себе отчет, что в игре между нами будет много эмоций и борьбы, поэтому все готовятся к битве», — сказал Хеведес в эфире «Матч ТВ».

  • Матч «Спартак» – «Локомотив» пройдет сегодня в Дохе.
  • Начало – в 18:00 по московскому времени.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Хеведес Бенедикт
Комментарии (1)
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vladimir-7
1580892063
Удачи вам с Семиным.
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