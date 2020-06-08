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    Хеведес: «Для меня было честью играть за «Локомотив»

    Бывший защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес записал видеообращение для фанатов московской команды.

    • Немецкий футболист и клуб сегодня расторгли контракт по обоюдному согласию.
    • 32-летний игрок выступал за «Локо» с лета 2018 года.
    • Хеведес провел 50 матчей и забил четыре гола, выиграв Кубок и Суперкубок России.

    «Дорогие болельщики «Локомотива»! Хочу поблагодарить вас за полтора года, которые мы провели вместе. Для меня было честью играть за «Локомотив». У нас с вами было много хороших моментов: два года подряд играли в Лиге чемпионов с такими большими командами, как «Ювентус», «Атлетико» и «Шальке».

    Мы были успешны, но пришло время прощаться. Мне нужно заботиться о семье, для меня это самое важное. Я хочу поблагодарить клуб, что он пошeл мне навстречу, и вместе мы нашли решение, которое устроило обе стороны.

    Желаю вам всего наилучшего, успехов в концовке чемпионата и в следующем сезоне. Надеюсь, вы сможете удержать второе место и попасть в Лигу чемпионов, где «Локомотив» и должен выступать. Вперeд, «Локо»! Вот, что я скажу», – сказал Хеведес.

    Источник: Официальный твиттер «Локомотива»

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    Сегодня, 21:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +16978

      DOCTOR PENALTY 9 минут назад

      Спасибо за игру! Но всё же, Беня, ты оказался конём (это не про ЦСКА), которого поменяли на переправе.

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