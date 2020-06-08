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Хеведес: «Для меня было честью играть за «Локомотив»

8 июня 2020, 21:55
5

Бывший защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес записал видеообращение для фанатов московской команды.

  • Немецкий футболист и клуб сегодня расторгли контракт по обоюдному согласию.
  • 32-летний игрок выступал за «Локо» с лета 2018 года.
  • Хеведес провел 50 матчей и забил четыре гола, выиграв Кубок и Суперкубок России.

«Дорогие болельщики «Локомотива»! Хочу поблагодарить вас за полтора года, которые мы провели вместе. Для меня было честью играть за «Локомотив». У нас с вами было много хороших моментов: два года подряд играли в Лиге чемпионов с такими большими командами, как «Ювентус», «Атлетико» и «Шальке».

Мы были успешны, но пришло время прощаться. Мне нужно заботиться о семье, для меня это самое важное. Я хочу поблагодарить клуб, что он пошeл мне навстречу, и вместе мы нашли решение, которое устроило обе стороны.

Желаю вам всего наилучшего, успехов в концовке чемпионата и в следующем сезоне. Надеюсь, вы сможете удержать второе место и попасть в Лигу чемпионов, где «Локомотив» и должен выступать. Вперeд, «Локо»! Вот, что я скажу», – сказал Хеведес.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Хеведес Бенедикт
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1591648906
Спасибо за игру! Но всё же, Беня, ты оказался конём (это не про ЦСКА), которого поменяли на переправе.
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моэм
1591650567
Думаю в плане алаверды Локо и болельщики могли бы сказать то же самое - это был союз достойный друг друга , который распался из за кикнадзёныша.
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Из Твери Леха
1591679377
нет больше чемпиёнов мира в рпл?
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Mister_Tomsk
1591681401
Процентов 30 хоть от состава останется на следующий сезон? В воротах Савина поставят))) и молодежку из казанки) плюс 34 летних столбов скупят для отмыва бабла. вот и весь локомотив будет, это будет не жд, а станция инвалидов.... грузин мудак
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Паровоз 88
1591705313
Только ЛОКО!!! Только ПОБЕДА!!!
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