Хеведес: «Для меня было честью играть за «Локомотив»

Бывший защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес записал видеообращение для фанатов московской команды.

Немецкий футболист и клуб сегодня расторгли контракт по обоюдному согласию.

32-летний игрок выступал за «Локо» с лета 2018 года.

Хеведес провел 50 матчей и забил четыре гола, выиграв Кубок и Суперкубок России.

«Дорогие болельщики «Локомотива»! Хочу поблагодарить вас за полтора года, которые мы провели вместе. Для меня было честью играть за «Локомотив». У нас с вами было много хороших моментов: два года подряд играли в Лиге чемпионов с такими большими командами, как «Ювентус», «Атлетико» и «Шальке».

Мы были успешны, но пришло время прощаться. Мне нужно заботиться о семье, для меня это самое важное. Я хочу поблагодарить клуб, что он пошeл мне навстречу, и вместе мы нашли решение, которое устроило обе стороны.

Желаю вам всего наилучшего, успехов в концовке чемпионата и в следующем сезоне. Надеюсь, вы сможете удержать второе место и попасть в Лигу чемпионов, где «Локомотив» и должен выступать. Вперeд, «Локо»! Вот, что я скажу», – сказал Хеведес.