Metaratings: «Локомотив» расторгнет контракт с Хеведесом

«Локомотив» готов прекратить сотрудничество с защитником Бенедиктом Хеведесом, утверждает Metaratings.

По информации источника, в ближайшее время стороны расторгнут контракт по обоюдному согласию.

Контракт немца с клубом рассчитан на еще один сезон, однако он хочет покинуть Россию уже сейчас в связи с семейными обстоятельствами.

Сообщается, что Хеведес не будет возвращаться в расположение команды, а «Локомотив» не станет выплачивать ему зарплату за последний год договора.

32-летний игрок выступал за московскую команду с июля 2018 года.