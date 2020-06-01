Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    2 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    3 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?

    Metaratings: «Локомотив» расторгнет контракт с Хеведесом

    «Локомотив» готов прекратить сотрудничество с защитником Бенедиктом Хеведесом, утверждает Metaratings.

    По информации источника, в ближайшее время стороны расторгнут контракт по обоюдному согласию.

    Контракт немца с клубом рассчитан на еще один сезон, однако он хочет покинуть Россию уже сейчас в связи с семейными обстоятельствами.

    Сообщается, что Хеведес не будет возвращаться в расположение команды, а «Локомотив» не станет выплачивать ему зарплату за последний год договора.

    32-летний игрок выступал за московскую команду с июля 2018 года.

    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.06.2020 20:23
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5785

      paracetamol 2 часа назад

      Что-то в в локомотивном депо не ладно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1145

      acor94 3 часа назад

      Расторгнуть? Его ценник 5 миллионов долларов. Мне кажеься, только наши клубы бесплатно отпускают игроков. Ну не хочет играть, получите за него хоть миллиона 2, но не бесплатно.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5785

      paracetamol > acor94 3 часа назад

      РЖД богатое. Чё им эти копейки. Путин больше дает. Миллиарды каждый год.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1831

      swot1205 3 часа назад

      как бабки рубить так сразу в Россию. Чуть проблемы сразу уё бы ва ет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +262

      Соарес 3 часа назад

      Следовало ожидать

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76797
    #5
    insider_retro
    66036
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru