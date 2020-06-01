Metaratings: «Локомотив» расторгнет контракт с Хеведесом

«Локомотив» готов прекратить сотрудничество с защитником Бенедиктом Хеведесом, утверждает Metaratings.
По информации источника, в ближайшее время стороны расторгнут контракт по обоюдному согласию.
Контракт немца с клубом рассчитан на еще один сезон, однако он хочет покинуть Россию уже сейчас в связи с семейными обстоятельствами.
Сообщается, что Хеведес не будет возвращаться в расположение команды, а «Локомотив» не станет выплачивать ему зарплату за последний год договора.
32-летний игрок выступал за московскую команду с июля 2018 года.
Источник: Metaratings