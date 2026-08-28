Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0

«Барселона» всухую победила в обоих стартовых турах чемпионата Испании-2026/27.
Сегодня каталонцы взяли верх над «Атлетиком» из Бильбао – 2:0.
Три очка сине-гранатовым принесли голы Рафиньи и Фермина Лопеса.
«Барса» вышла в лидеры Примеры с 6 баллами и лучшей в лиге разницей забитых и пропущенных мячей (7:0).
Испания. Примера. 1 тур
Барселона - Атлетик - 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 - Рафинья, 37; 2:0 - Ф. Лопес, 82.
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Барселона
Атлетик
Эрик Гарсия
0%
Пау Кубарси
0%
Жерар Мартин
0%
Хави Эспарт
0%
Фермин Лопес
0%
Марк Берналь
0%
Педри
0%
Ламин Ямаль
0%
Рафинья
0%
Энтони Гордон
0%
Жоан Гарсия
0%
Жюль Кунде
0%
Жоау Канселу
0%
Карим Адейеми
0%
Дани Ольмо
0%
Родри
0%
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Унаи Симон
0%
Горка Гурусета
0%
Нико Уильямс
0%
Ойан Сансет
0%
Иньяки Уильямс
0%
Эмерик Ляпорт
0%
Ерай Альварес
0%
Уго Ринкон
0%
Микель Хаурегисар
0%
Йоанеко Луижан
0%
Пейо Каналес
0%
Адама Бойро
0%
Алекс Беренгер
0%
Роберт Наварро
0%
B. Gerenabarrena
0%
Альваро Джало
0%
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Источник: «Бомбардир»