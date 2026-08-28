Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0

«Барселона» всухую победила в обоих стартовых турах чемпионата Испании-2026/27.

Сегодня каталонцы взяли верх над «Атлетиком» из Бильбао – 2:0.

Три очка сине-гранатовым принесли голы Рафиньи и Фермина Лопеса.

«Барса» вышла в лидеры Примеры с 6 баллами и лучшей в лиге разницей забитых и пропущенных мячей (7:0).