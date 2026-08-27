В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России

Депутат Государственной Думы РФ Светлана Журова отреагировала на заявление Александера Чеферина.

Президент УЕФА ответил, когда будет снят бан с российского футбола: «Сейчас просто невозможно принять другое решение. И так будет, пока военный конфликт не кончится».

«Мы не переубедим Европу, они будут придерживаться своей позиции. По детям и раньше высказывались, но только дальше дело не пошло. Страны начнут бойкотировать матчи.

К сожалению, УЕФА будет идти у них на поводу, рисковать они вряд ли будут. Давайте честно, с УЕФА крайне тяжело договориться, чтобы Россию допустили.

УЕФА и ФИФА вообще могут не прислушиваться к МОК, у них свои организации, это не отбор на Олимпиаду.

Они говорят, когда все изменится, тогда и допустят в футболе. Боюсь, они так и мыслят, поэтому могут этим отмазаться от темы», – сказала Журова.