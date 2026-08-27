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  • В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России

В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России

27 августа, 22:31
14

Депутат Государственной Думы РФ Светлана Журова отреагировала на заявление Александера Чеферина.

Президент УЕФА ответил, когда будет снят бан с российского футбола: «Сейчас просто невозможно принять другое решение. И так будет, пока военный конфликт не кончится».

«Мы не переубедим Европу, они будут придерживаться своей позиции. По детям и раньше высказывались, но только дальше дело не пошло. Страны начнут бойкотировать матчи.

К сожалению, УЕФА будет идти у них на поводу, рисковать они вряд ли будут. Давайте честно, с УЕФА крайне тяжело договориться, чтобы Россию допустили.

УЕФА и ФИФА вообще могут не прислушиваться к МОК, у них свои организации, это не отбор на Олимпиаду.

Они говорят, когда все изменится, тогда и допустят в футболе. Боюсь, они так и мыслят, поэтому могут этим отмазаться от темы», – сказала Журова.

  • Отстранение российских команд длится с февраля 2022 года.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Чеферин Александер
Комментарии (14)
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1787859252
Ничего нового и интересного там сказать не могут.
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boris63
1787887205
А что, кто-то надеялся на другое?
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subbotaspartak
1787891455
...Они говорят, когда все изменится,... С ихней стороны не изменится никогда...
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baggio80
1787897977
А как же Дюков, он каждый месяц всех возращает, вот-вот вернут.
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