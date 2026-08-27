Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России

Почeтный президент РФС Вячеслав Колосков оценил заявление Александера Чеферина.

Президент УЕФА ответил, когда будет снят бан с российского футбола: «Сейчас просто невозможно принять другое решение. И так будет, пока военный конфликт не кончится».

«Чеферин повторил все, что было и раньше. Сто раз уже сказано, что пока не кончится СВО, не будет никаких изменений.

Пока идет конфликт, даже речи быть не может о возвращении российского футбола в международные соревнования.

Исполком УЕФА уже разрешал два года назад юным футболистам выступать. Можно было попытаться организовать соревнования, но никто не захотел.

Так что это пустые разговоры. Даже если бы действительно разрешили играть, то все равно невозможно провести соревнования.

Когда закончится конфликт, тогда начнутся разговоры о возвращении. Ясно уже все сказано. Зачем это повторять? Только друг друга будоражить и наносить себе моральные раны», – сказал Колосков.