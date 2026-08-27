Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова

В «Краснодаре» подтвердили, что полузащитник Никита Кривцов выбыл из строя на длительный срок.
Сообщалось, что у 24-летнего футболиста диагностирован разрыв сухожилия одной из мыщц задней группы бедра, в связи с чем он пропустит от четырех до шести месяцев.
«Никита Кривцов пропустит несколько месяцев из-за травмы.
Во время матча с московским «Динамо» полузащитник получил повреждение, которое потребует длительного восстановления.
Никита, желаем тебе сил и терпения Будем очень ждать твоего возвращения на поле!» – говорится в заявлении клубной пресс-службы.
- Кривцов в «Краснодаре» с 2021 года.
- В этом сезоне хавбек забил 3 гола и сделал 1 ассист в 6 матчах.
Источник: телеграм-канал «Краснодара»