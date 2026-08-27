Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова

В «Краснодаре» подтвердили, что полузащитник Никита Кривцов выбыл из строя на длительный срок.

Сообщалось, что у 24-летнего футболиста диагностирован разрыв сухожилия одной из мыщц задней группы бедра, в связи с чем он пропустит от четырех до шести месяцев.

«Никита Кривцов пропустит несколько месяцев из-за травмы.

Во время матча с московским «Динамо» полузащитник получил повреждение, которое потребует длительного восстановления.

Никита, желаем тебе сил и терпения Будем очень ждать твоего возвращения на поле!» – говорится в заявлении клубной пресс-службы.