Введите ваш ник на сайте
Зарегистрироваться
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матч-центр
Букмекеры
Материалы
Новости
Тексты
Игры
Конкурс прогнозов
Вход
Россия
РПЛ
Первая лига
Кубок России
Вторая лига. Группа 1
Вторая лига. Группа 2
Вторая лига. Группа 3
Вторая лига. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок лиги
Кубок Англии
Италия
Серия А
Кубок Италии
Испания
Примера
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
Евро-2024
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Лига наций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Другие
Австрия
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Нидерланды
Греция
Дания
Казахстан
Норвегия
Португалия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Главная
Бенедикт Хеведес
Главные новости
Текст
Дзюба мощно вернулся в РПЛ: юбилейный гол и хет-трик за 31 минуту
9
00:53
Лига 1. «ПСЖ» переиграл «Нант» (4:2), у Мбаппе гол и ассист
00:43
Серия А. «Милан» перед матчем с «Тоттенхэмом» проиграл «Фиорентине» (1:2)
00:34
Месси сделал 1000-е результативное действие в клубной карьере
00:11
Колосков: «Какая Дзюбе сборная? Нет, конечно!»
1
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Сочи
Спартак
Торпедо
Урал
Факел
Химки
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Андорра
Аргентина
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Греция
Грузия
Дания
Доминика
Египет
Зимбабве
Израиль
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Колумбия
Коморские Острова
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Молдавия
Мьянма
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Тунис
Турция
Уганда
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
00:27
«Он еще больший молодец, чем Дзюба». Губерниев похвалил главу «Локомотива» после победы над «Ростовом»
00:17
Оффтоп
Лыжнице Степановой стало плохо после финиша 30-километровой гонки
4 марта
23:38
Видео
Аршавин рассмеялся, когда анализировал работу Мешкова на матче «Спартак» – «Урал»
3
23:32
Дзюба раскритиковал журналистов за негатив в свой адрес
23:22
⚽ РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом», «Локомотив» победил «Ростов», «Зенит» разгромил «Пари НН»
3
23:14
Агент Вендела рассказал, как на игрока повлиял брошенный банан в Ульяновске
1
23:04
Андрей Мостовой ответил, соскучился ли по Дзюбе
22:57
Мостовой: «Дзюба лишний раз показал всем хейтерам»
22:48
Зарема: «Как Дзюба Валеру разобрал!»
7
22:43
«Локомотив» посвятил победу переводчику Сасиеву. Клуб возьмет на себя организацию его похорон
22:38
Фото
Дзюба опубликовал пост после хет-трика «Ростову»
1
22:31
Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от «Локомотива»
6
22:17
Бундеслига. «Бавария» победила на выезде «Штутгарт» (2:1) и вернулась на 1-е место
22:11
Дзюба объяснил, почему его заменили в матче с «Ростовом» и не дали сделать покер
1
22:04
Аршавин проанализировал хет-трик Дзюбы «Ростову»
2
21:56
Видео
Переводчик «Локомотива» умер во время матча с «Ростовом»
8
21:52
Быстров назвал Дзюбу пенсионером после его хет-трика «Ростову»
1
21:48
«Огорчить Карпина – дело обязательное». Дзюба – о хет-трике «Ростову»
9
21:38
Только два игрока до Дзюбы делали хет-трик в дебютном матче за клуб в РПЛ
21:29
Геркус после хет-трика Дзюбы намекнул на некомпетентность руководителей «Торпедо»
3
21:16
РПЛ. Хет-трик Дзюбы принес «Локомотиву» победу над «Ростовом» Карпина (3:1)
32
21:10
Дзюба оформил хет-трик впервые за 470 дней
3
21:03
Текст
Главная драма возвращения РПЛ – отмененный гол «Спартака». Соболев для себя засчитал его и поздравил фанатов с победой
2
21:02
«Ай да сукин сын. Парень рукастый многое может!». Губерниев в восторге от хет-трика Дзюбы
10
20:55
Видео
⚡️ Дзюба оформил хет-трик в дебютном матче за «Локо» в РПЛ. Он забил «Ростову» Карпина
50
20:42
«Арсенал» пропустил второй по скорости гол в истории АПЛ
20:26
Оффтоп
ЦСКА проиграл «Северстали», «Динамо» – «Торпедо» и другие результаты плей-офф КХЛ
20:25
Текст
Дзюба забил в первом матче за «Локо» в РПЛ. Так быстро в чемпионате за новый клуб он забивал лишь раз, даже в «Зените» понадобилось время
1
Все новости
3
теста для вас
1
Угадаете клуб по городу?
2
Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
3
Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
Бенедикт Хеведес - новости
Защитник
Имя
Бенедикт
Фамилия
Хеведес
Команда
Завершил карьеру
Родной город
Хальтерн
Гражданство
Позиция
Защитник
Дата рождения
29 февраля 1988 (35 лет)
Рост
187
Вес
80
Статистика
Новости
Статьи
31 июля 2020
15:09
32-летний Хеведес завершил карьеру спустя два месяца после ухода из «Локомотива»
7
8 июня 2020
22:46
Кикнадзе – об уходе Хеведеса из «Локомотива»: «Мы расстались с Беней хорошими друзьями»
9
21:55
Видео
Хеведес: «Для меня было честью играть за «Локомотив»
5
20:15
Семин: «Хеведес еще до Нового года хотел уйти из «Локомотива»
19:24
Фото
«Локомотив» объявил о расторжении контракта с Хеведесом
4
18:18
Bild: Хеведес собирается покинуть «Локомотив» из-за ситуации с коронавирусом
1
1 июня 2020
20:23
Metaratings: «Локомотив» расторгнет контракт с Хеведесом
7
27 мая 2020
17:45
В «Локомотиве» подтвердили отсутствие Хеведеса в расположении команды
3
23 мая 2020
17:46
«Чемпионат»: Хеведес отказался возвращаться в Москву и вскоре может расторгнуть контракт с «Локомотивом»
12
17 мая 2020
18:59
Metaratings: Эдер, Фарфан, Мариу и Рыбус покинут «Локомотив» по окончании сезона
12
8 апреля 2020
18:39
Видео
Хеведес собрал команду мечты. Из «Локомотива» там только Фарфан
3
6 апреля 2020
23:31
Кикнадзе – об уехавших из России легионерах «Локомотива»: «Первыми были Чорлука и Хеведес»
3
20 марта 2020
18:57
Луценко – о словах Хеведеса про число зараженных коронавирусом в России: «Он гость, у них вечно ощущение, что россияне от них что-то скрывают»
3
19 марта 2020
20:46
Семин – о словах Хеведеса: «Это его мнение. Из игроков никто против тренировок не выступал»
1
18:01
Хеведес: «Чемпионат остановлен, но тренировки продолжаются. Это безумие»
19
16 марта 2020
00:30
Хеведес – после победы над «Ростовом»: «Нереально играть, когда мир находится в такой ситуации»
1
29 февраля 2020
14:54
«Локомотив» – Хеведесу: «Поздравляем с днем рождения! Желаем больших побед, одну из которых – сегодня над «Зенитом»
1
8 февраля 2020
08:20
Хеведес: «Алексей Миранчук сможет спокойно играть в любом европейском чемпионате»
1
7 февраля 2020
18:29
Хеведес: «По финансовым возможностям «Зенит» в России – как «Бавария» в Германии»
4
16:20
Хеведес: «Почему не перешел в Кельн»? Это уже прошлое, не хочу больше об этом говорить»
5 февраля 2020
11:28
Хеведес – о матче со «Спартаком»: «Все готовятся к битве»
1
31 января 2020
16:17
Фото
Фарфан, Хеведес, Ал. Миранчук – в составе «Локомотива» на Кубок «Париматч» Премьер
23 января 2020
17:43
Bild: «Кельн» отказался от подписания Хеведеса
6
16 января 2020
16:37
Директор «Кельна»: «Продолжаем вести переговоры по Хеведесу. У нас еще достаточно времени»
15 января 2020
09:44
Семин одобрил трансфер Хеведеса в «Кельн»
7
14 января 2020
00:55
Гендиректор «Локомотива» подтвердил наличие переговоров с «Кельном» по трансферу Хеведеса
1
13 января 2020
23:10
Мещеряков – о трансфере Хеведеса в «Кельн»: «Мне об этом ничего не известно»
11:33
Bild: «Кельн» претендует на защитника «Локомотива» Хеведеса
1
26 ноября 2019
13:18
Фото
«Один шанс, одна цель». «Байер» анонсировал матч с «Локомотивом»
4
6 ноября 2019
13:52
Хеведес: «Русские – открытые, добродушные люди. Хотя с виду суровые, неулыбчивые и все в себе»
2
Предыдущая
1
2
3
4
5
Следующая
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
Читайте нас:
Архив
О нас
Пользовательское соглашение