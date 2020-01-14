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    Гендиректор «Локомотива» подтвердил наличие переговоров с «Кельном» по трансферу Хеведеса

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что защитник Бенедикт Хеведес действительно может перейти в «Кельн».

    «Это правда, что мы ведем переговоры. Впрочем, пока мы не можем ничего объявить. В первую очередь мы хотим найти хорошее решение и для себя, и для игрока», – сказал Кикнадзе.

    По информации Bild, «Кельн» хочет арендовать 31-летнего футболиста до конца сезона с правом выкупа.

    • Хеведес выступает за «Локо» с июля 2018 года.
    • В текущем сезоне немец провел 21 матч, результативными действиями не отличался.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 4,5 миллиона евро.

    Мещеряков – о трансфере Хеведеса в «Кельн»: «Мне об этом ничего не известно»

    Источник: Sport1

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    14.01.2020 00:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +673

      Hektor 84 14 января, 13:19

      Мещеряков одно говорит, кикнадзе другое. Развели ромашку

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