Гендиректор «Локомотива» подтвердил наличие переговоров с «Кельном» по трансферу Хеведеса

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что защитник Бенедикт Хеведес действительно может перейти в «Кельн».

«Это правда, что мы ведем переговоры. Впрочем, пока мы не можем ничего объявить. В первую очередь мы хотим найти хорошее решение и для себя, и для игрока», – сказал Кикнадзе.

По информации Bild, «Кельн» хочет арендовать 31-летнего футболиста до конца сезона с правом выкупа.

Хеведес выступает за «Локо» с июля 2018 года.

В текущем сезоне немец провел 21 матч, результативными действиями не отличался.

Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

Рыночная стоимость игрока – 4,5 миллиона евро.

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