Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мещеряков – о трансфере Хеведеса в «Кельн»: «Мне об этом ничего не известно»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков дал понять, что клуб не ведет переговоры о переходе защитника Бенедикта Хеведеса в «Кельн».

    По информации Bild, немецкий клуб хочет арендовать 31-летнего футболиста до конца сезона с правом выкупа.

    «Пусть они (немецкие СМИ) и комментируют, раз они отправляют его в «Кельн». Мне об этом ничего не известно», – сказал Мещеряков.

    • Хеведес выступает за «Локо» с июля 2018 года.
    • В текущем сезоне немец провел 21 матч, результативными действиями не отличался.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 4,5 миллиона евро.

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.01.2020 23:10
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11