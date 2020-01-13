Мещеряков – о трансфере Хеведеса в «Кельн»: «Мне об этом ничего не известно»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков дал понять, что клуб не ведет переговоры о переходе защитника Бенедикта Хеведеса в «Кельн».

По информации Bild, немецкий клуб хочет арендовать 31-летнего футболиста до конца сезона с правом выкупа.

«Пусть они (немецкие СМИ) и комментируют, раз они отправляют его в «Кельн». Мне об этом ничего не известно», – сказал Мещеряков.