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  • Мещеряков – о трансфере Хеведеса в «Кельн»: «Мне об этом ничего не известно»

Мещеряков – о трансфере Хеведеса в «Кельн»: «Мне об этом ничего не известно»

13 января 2020, 23:10

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков дал понять, что клуб не ведет переговоры о переходе защитника Бенедикта Хеведеса в «Кельн».

По информации Bild, немецкий клуб хочет арендовать 31-летнего футболиста до конца сезона с правом выкупа.

«Пусть они (немецкие СМИ) и комментируют, раз они отправляют его в «Кельн». Мне об этом ничего не известно», – сказал Мещеряков.

  • Хеведес выступает за «Локо» с июля 2018 года.
  • В текущем сезоне немец провел 21 матч, результативными действиями не отличался.
  • Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 4,5 миллиона евро.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Локомотив Кельн Хеведес Бенедикт
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