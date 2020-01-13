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    Bild: «Кельн» претендует на защитника «Локомотива» Хеведеса

    «Кельн» проявляет предметный интерес к защитнику «Локомотива» Бенедикту Хеведесу, сообщает Bild.

    По информации источника, немецкий клуб хочет арендовать 31-летнего футболиста до конца сезона с правом выкупа.

    Переговоры пока проходят крайне сложно, поскольку москвичи не хотят расставаться с Хеведесом.

    При этом сам игрок уже согласовал с «Кельном» условия личного контракта.

    • Хеведес выступает за «Локо» с июля 2018 года.
    • В текущем сезоне немец провел 21 матч, результативными действиями не отличался.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.
    • Рыночная стоимость – 4,5 миллиона евро.

    Источник: Bild

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    13.01.2020 11:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 13 января 2020, 14:25

      Как Хёведес мог согласовать с Кёльном личный контракт, если у него с Локомотивом ещё 1,5 года до конца соглашения! Он не имеет право вести переговоры с другими клубами!
      Похоже на брехню...

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