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Bild: «Кельн» претендует на защитника «Локомотива» Хеведеса

13 января 2020, 11:33
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«Кельн» проявляет предметный интерес к защитнику «Локомотива» Бенедикту Хеведесу, сообщает Bild.

По информации источника, немецкий клуб хочет арендовать 31-летнего футболиста до конца сезона с правом выкупа.

Переговоры пока проходят крайне сложно, поскольку москвичи не хотят расставаться с Хеведесом.

При этом сам игрок уже согласовал с «Кельном» условия личного контракта.

  • Хеведес выступает за «Локо» с июля 2018 года.
  • В текущем сезоне немец провел 21 матч, результативными действиями не отличался.
  • Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.
  • Рыночная стоимость – 4,5 миллиона евро.

Источник: Bild
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Локомотив Кельн Хеведес Бенедикт
Комментарии (1)
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mdu86
1578914737
Как Хёведес мог согласовать с Кёльном личный контракт, если у него с Локомотивом ещё 1,5 года до конца соглашения! Он не имеет право вести переговоры с другими клубами! Похоже на брехню...
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