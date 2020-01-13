Bild: «Кельн» претендует на защитника «Локомотива» Хеведеса

«Кельн» проявляет предметный интерес к защитнику «Локомотива» Бенедикту Хеведесу, сообщает Bild.
По информации источника, немецкий клуб хочет арендовать 31-летнего футболиста до конца сезона с правом выкупа.
Переговоры пока проходят крайне сложно, поскольку москвичи не хотят расставаться с Хеведесом.
При этом сам игрок уже согласовал с «Кельном» условия личного контракта.
- Хеведес выступает за «Локо» с июля 2018 года.
- В текущем сезоне немец провел 21 матч, результативными действиями не отличался.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.
- Рыночная стоимость – 4,5 миллиона евро.
Источник: Bild