Bild: «Кельн» претендует на защитника «Локомотива» Хеведеса

«Кельн» проявляет предметный интерес к защитнику «Локомотива» Бенедикту Хеведесу, сообщает Bild.

По информации источника, немецкий клуб хочет арендовать 31-летнего футболиста до конца сезона с правом выкупа.

Переговоры пока проходят крайне сложно, поскольку москвичи не хотят расставаться с Хеведесом.

При этом сам игрок уже согласовал с «Кельном» условия личного контракта.