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  • Хеведес – после победы над «Ростовом»: «Нереально играть, когда мир находится в такой ситуации»

Хеведес – после победы над «Ростовом»: «Нереально играть, когда мир находится в такой ситуации»

16 марта 2020, 00:30
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Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес оставил запись в социальной сети после матча 22-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1). По мнению немца, сейчас нереально играть в футбол.

«3:1 против одного из сильнейших соперников. Но играть в футбол, когда мир находится в такой ситуации, нереально. Будьте дома, в безопасности», – призвал Хеведес.

  • Из-за пандемии коронавируса остановлены все топ-пять лиг Европы и еврокубки.
  • На этой неделе могут приостановить РПЛ.
  • По всему миру от коронавирусной инфекции умерло более 5000 человек.

Источник: инстаграм Бенедикта Хеведеса
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Ростов Локомотив Хеведес Бенедикт
Комментарии (1)
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sobaka120982
1584338800
Понятно сыкотно и хочется к семье
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