Хеведес – после победы над «Ростовом»: «Нереально играть, когда мир находится в такой ситуации»

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес оставил запись в социальной сети после матча 22-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1). По мнению немца, сейчас нереально играть в футбол.

«3:1 против одного из сильнейших соперников. Но играть в футбол, когда мир находится в такой ситуации, нереально. Будьте дома, в безопасности», – призвал Хеведес.