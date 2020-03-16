Хеведес – после победы над «Ростовом»: «Нереально играть, когда мир находится в такой ситуации»

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес оставил запись в социальной сети после матча 22-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1). По мнению немца, сейчас нереально играть в футбол.
«3:1 против одного из сильнейших соперников. Но играть в футбол, когда мир находится в такой ситуации, нереально. Будьте дома, в безопасности», – призвал Хеведес.
- Из-за пандемии коронавируса остановлены все топ-пять лиг Европы и еврокубки.
- На этой неделе могут приостановить РПЛ.
- По всему миру от коронавирусной инфекции умерло более 5000 человек.
Источник: инстаграм Бенедикта Хеведеса