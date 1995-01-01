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    Хеведес – после победы над «Ростовом»: «Нереально играть, когда мир находится в такой ситуации»

    Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес оставил запись в социальной сети после матча 22-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1). По мнению немца, сейчас нереально играть в футбол.

    «3:1 против одного из сильнейших соперников. Но играть в футбол, когда мир находится в такой ситуации, нереально. Будьте дома, в безопасности», – призвал Хеведес.

    • Из-за пандемии коронавируса остановлены все топ-пять лиг Европы и еврокубки.
    • На этой неделе могут приостановить РПЛ.
    • По всему миру от коронавирусной инфекции умерло более 5000 человек.

    Источник: инстаграм Бенедикта Хеведеса

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