Статистика по турнирам

Лига чемпионов 2019/2020 Россия. Премьер-лига 2019/2020 Лига чемпионов 2018/2019 Россия. Кубок 2018/2019 Россия. Премьер-лига 2018/2019 Германия. Бундеслига 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018 Германия. Бундеслига 2016/2017 Германия. Кубок 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Чемпионат Европы 2016 Германия. Бундеслига 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Германия. Бундеслига 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Германия. Бундеслига 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Германия. Бундеслига 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Германия. Бундеслига 2011/2012 Лига Европы 2011/2012 Суперкубок Германии 2011 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Германия. Бундеслига 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Суперкубок Германии 2010 Германия. Бундеслига 2009/2010 Германия. Бундеслига 2008/2009 Кубок УЕФА 2008/2009 Германия. Бундеслига 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008