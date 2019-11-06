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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Локомотив - Ювентус
Локомотив - Ювентус: обзор матча 06 ноября 2019
Локомотив
06.11.2019, среда, 20:55
Лига чемпионов, группа D, 4 тур
1 : 2
Завершен
Ювентус
12'
А. Миранчук
4'
А. Рэмзи
90+3'
Д. Коста
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Ювентус
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
Д. Коста
Пас отдал
Г. Игуаин
Замена
А. Коломейцев
️️️️
Ж. Мариу
85'
Желтая карточка
М. Рыбус
83'
81'
Замена
П. Дибала
️️️️
К. Роналду
Замена
М. Серкейра
️️️️
Р. Жемалетдинов
81'
70'
Замена
Д. Коста
️️️️
С. Хедира
64'
Замена
Р. Бентанкур
️️️️
А. Рэмзи
39'
Желтая карточка
Л. Бонуччи
ГОЛ! 1:1!
А. Миранчук
12'
4'
ГОЛ! 0:1!
А. Рэмзи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
23
Жоау Мариу
ЛП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
26
Мурило Серкейра
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
8
Блейз Матюиди
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Гилерме
31
Рыбус
5
Хеведес
14
Чорлука
20
Игнатьев
20
Крыховяк
6
Баринов
23
Мариу
10
Жемалетдинов
59
Миранчук
24
Эдер
4-4-2
13
Щесны
13
Данило
24
Ругани
19
Бонуччи
26
Сандро
21
Рэмзи
28
Хедира
12
Рабьо
15
Пьянич
7
Роналду
9
Игуаин
10
Жемалетдинов
26
Серкейра
26
Серкейра
10
Жемалетдинов
23
Мариу
18
Коломейцев
18
Коломейцев
23
Мариу
21
Рэмзи
30
Бентанкур
30
Бентанкур
21
Рэмзи
28
Хедира
11
Коста
11
Коста
28
Хедира
7
Роналду
21
Дибала
21
Дибала
7
Роналду
Остались в запасе
Локомотив
Ювентус
8
Роман Тугарев
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
Главный тренер
Юрий Семин
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
8
Роман Тугарев
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Локомотив - Ювентус
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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