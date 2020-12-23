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    Александр Коломейцев

    Полузащитник
    Имя Александр
    Отчество Владимирович
    Фамилия Коломейцев
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Сургут
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 февраля 1989 (34 года)
    Рост 183
    Вес 78
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