Коломейцев: «Тоскуем по Турции»

Новобранец «Локомотива» Александр Коломейцев рассказал о самой удобной стране для сборов.

— Многие люди, которые мечтают стать богатыми, завидуют футболистам, думают примерно так: есть деньги на Мальдивы — жизнь удалась.

— Ерунда. От уровня отдыха не зависит твое счастье. Если есть возможность — съездил на Мальдивы. Нет — в Турцию или вообще дома остался. Ничего ужасного во втором и третьем вариантах я не вижу. Жизнь везде жизнь. И зависит она от тебя, а не от денег.



— Есть страна, в которой мечтаете побывать, но лень долго лететь?

— Да я и в Мексику летал, и в Доминикану… Скорее хочется Европу посмотреть. Ту же Италию, Испанию.



— Для этого есть Лига Европы. И сборы.

— Это не вариант. Когда приезжаешь на матчи или сборы, толком ничего не успеваешь посмотреть. Надо играть, а не отдыхать.



— Есть в голове цифра, сколько стран в жизни посетили?

— Да нет. Никогда об этом не задумывался.



— Ну, больше 50?

— Вряд ли. Где-то 30. Точно не больше. А так очень много времени провел в Турции, Австрии на сборах.



— По Турции скучаете?

— Если честно, да. Просто там знают, что нужно футбольному клубу. Все комфортно, все близко, все привычно, никаких трудностей. Тогда как здесь, например, поле тяжеловатое. И на матчи, и на тренировки надо ездить.

Так что плохо, что теперь нет Турции. Тоскуем по ней, тоскуем.