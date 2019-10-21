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  • Рыжиков, Коломейцев, Ломовицкий – в команде 13-го тура РПЛ. Отразивший два пенальти Джанаев не попал в сборную

Рыжиков, Коломейцев, Ломовицкий – в команде 13-го тура РПЛ. Отразивший два пенальти Джанаев не попал в сборную

21 октября 2019, 13:30
5

Опубликована символическая сборная 13-го тура РПЛ по версии InStat Index.

В команде оказались шесть игроков «Зенита». Голкипер «Сочи» Сослан Джанаев, отразивший два пенальти в матче с «Арсеналом» (1:1), не попал в сборную.

Сборная тура: Рыжиков, Мартынович, Пуцко, Караваев, Дуглас Сантос, Оздоев, Дриусси, Коломейцев, Ломовицкий, Дзюба, Азмун.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Джанаев – огонь. Отбил два пенальти «Арсенала», сделал два крутейших сейва

Источник: твиттер РПЛ
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Арсенал Рыжиков Сергей Джанаев Сослан Коломейцев Александр Ломовицкий Александр
Комментарии (5)
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evgevg13
1571657881
Опять сами собой довольные составляли символическую сборную... И как всегда лизнули газпрому по самое не хочу.
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ZAITZEFF2011
1571658552
Интересно, почему Рыжиков сыграл лучше Джанаева в этом туре ?
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САДЫЧОК
1571659386
Нельзя ли назвать по имённо пердунов из РПЛ , которые выбирают ?!
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paracetamol
1571672802
Лом сбежал из свинарника и стал демонстрировать свое умение красиво падать.
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