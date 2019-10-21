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    Рыжиков, Коломейцев, Ломовицкий – в команде 13-го тура РПЛ. Отразивший два пенальти Джанаев не попал в сборную

    Опубликована символическая сборная 13-го тура РПЛ по версии InStat Index.

    В команде оказались шесть игроков «Зенита». Голкипер «Сочи» Сослан Джанаев, отразивший два пенальти в матче с «Арсеналом» (1:1), не попал в сборную.

    Сборная тура: Рыжиков, Мартынович, Пуцко, Караваев, Дуглас Сантос, Оздоев, Дриусси, Коломейцев, Ломовицкий, Дзюба, Азмун.

    Джанаев – огонь. Отбил два пенальти «Арсенала», сделал два крутейших сейва

    Источник: твиттер РПЛ

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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +3035

      САДЫЧОК 12 минут назад

      Нельзя ли назвать по имённо пердунов из РПЛ , которые выбирают ?!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +707

      ZAITZEFF2011 26 минут назад

      Интересно, почему Рыжиков сыграл лучше Джанаева в этом туре ?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +402

      evgevg13 37 минут назад

      Опять сами собой довольные составляли символическую сборную... И как всегда лизнули газпрому по самое не хочу.

      -2
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      Рейтинг: +402

      evgevg13 > evgevg13 4 минуты назад

      и вы хотите сказать, что я не прав???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1956

      ухоженный крокодил 1 час назад

      Чего-то Ракицкого и Ивановича я не вижу.

      1
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