Рыжиков, Коломейцев, Ломовицкий – в команде 13-го тура РПЛ. Отразивший два пенальти Джанаев не попал в сборную

Опубликована символическая сборная 13-го тура РПЛ по версии InStat Index.

В команде оказались шесть игроков «Зенита». Голкипер «Сочи» Сослан Джанаев, отразивший два пенальти в матче с «Арсеналом» (1:1), не попал в сборную.

Сборная тура: Рыжиков, Мартынович, Пуцко, Караваев, Дуглас Сантос, Оздоев, Дриусси, Коломейцев, Ломовицкий, Дзюба, Азмун.

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Джанаев – огонь. Отбил два пенальти «Арсенала», сделал два крутейших сейва