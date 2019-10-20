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    Джанаев – огонь. Отбил два пенальти «Арсенала», сделал два крутейших сейва


    5
    Голосов: 1
    Сегодня, 19:16
    Сказал, что ему далеко до Яшина.

    Не смотрели матч «Арсенала» и «Сочи»? Многое потеряли. В этой игре было все: пенальти, голы, удаления.

    Главным героем встречи стал Сослан Джанаев. Вот главные подвиги Джанаева в этой встрече:

    • Отбил два пенальти.
    • Сделал два классных сейва под конец игры, когда «Арсенал» был в большинстве.
    • «Арсенал» ударил 25 раз, 7 ударов полетели в створ. В шести моментах Джанаев справился.

    После матча Джанаев отметил, что результат – это заслуга всей команды. На вопрос корреспондента телеканала «Матч ПРЕМЬЕР» Семена Зигаева о сравнении со Львом Яшиным от Евгения Фролова Джанаев поскромничал и сказал, что до Яшина ему еще далеко. Игорь Черевченко же открыто респектанул Джанаеву.

    «Сочи» в этом сезоне штормит. То же самое нельзя сказать о Джанаеве. За последние два тура он отбил три пенальти. Всего же в девяти матчах РПЛ, в которых вышел в этом сезоне Джанаев, он пропустил девять голов. По этому показателю он лучше Матвея Сафонова, Александра Максименко и Антона Шунина.

    При этом этом для Джанаева это первые матчи в России после возвращения из высшей польской Лиги, где он играл за «Медзь». Джанаев и сам говорил, что мог летом оказаться не в Премьер-лиге, а в «Лехии». Но выбрал вариант с «Сочи» ему показался предпочтительнее.

    Когда Станислав Черчесов в последний раз объявлял состав сборной, кандидатура Джанаева вызвала очень много вопросов у болельщиков. После подобных матчей появление Джанаева в составе сборной вряд ли будет обсуждаться.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: телеканал «Матч ПРЕМЬЕР», ФК «Динамо»
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии3
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      Рейтинг: -78

      DonBaton II 10 минут назад

      Смотришь матчи Сочи и свинарника и понимаешь,что по игре и уровню настроя свинарник вышел в этом сезоне с пердива,а не Сочи

      0
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      Рейтинг: +34614

      MaxRnD 50 минут назад

      Вот, что Бердыев животворящий сделал ))
      Со времён его бытности в Ростове Джанаева зело уважаю !

      0
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      Рейтинг: +325

      hmelarj 51 минуту назад

      зимой в зенит

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