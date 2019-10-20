Джанаев – огонь. Отбил два пенальти «Арсенала», сделал два крутейших сейва

Сказал, что ему далеко до Яшина.

Не смотрели матч «Арсенала» и «Сочи»? Многое потеряли. В этой игре было все: пенальти, голы, удаления.

Главным героем встречи стал Сослан Джанаев. Вот главные подвиги Джанаева в этой встрече:

Отбил два пенальти.

Сделал два классных сейва под конец игры, когда «Арсенал» был в большинстве.

«Арсенал» ударил 25 раз, 7 ударов полетели в створ. В шести моментах Джанаев справился.

twit text — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 20, 2019

twit text — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 20, 2019

После матча Джанаев отметил, что результат – это заслуга всей команды. На вопрос корреспондента телеканала «Матч ПРЕМЬЕР» Семена Зигаева о сравнении со Львом Яшиным от Евгения Фролова Джанаев поскромничал и сказал, что до Яшина ему еще далеко. Игорь Черевченко же открыто респектанул Джанаеву.

«Сочи» в этом сезоне штормит. То же самое нельзя сказать о Джанаеве. За последние два тура он отбил три пенальти. Всего же в девяти матчах РПЛ, в которых вышел в этом сезоне Джанаев, он пропустил девять голов. По этому показателю он лучше Матвея Сафонова, Александра Максименко и Антона Шунина.

При этом этом для Джанаева это первые матчи в России после возвращения из высшей польской Лиги, где он играл за «Медзь». Джанаев и сам говорил, что мог летом оказаться не в Премьер-лиге, а в «Лехии». Но выбрал вариант с «Сочи» ему показался предпочтительнее.

Когда Станислав Черчесов в последний раз объявлял состав сборной, кандидатура Джанаева вызвала очень много вопросов у болельщиков. После подобных матчей появление Джанаева в составе сборной вряд ли будет обсуждаться.

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