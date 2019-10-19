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    Первый матч Тедеско в «Спартаке»: частая смена позиций, замены наконец-то усиливают игру, но глобальных изменений нет


    5
    Голосов: 2
    Сегодня, 18:30
    Нулевая ничья.

    Перед матчем с «Рубином» корреспондент «Матч ТВ» Тимур Журавель спросил у Доменико Тедеско о тактическом плане на игру. На это Тедеско ответил: «Тактика, безусловно, важна в каждой игре. Но на этой неделе у нас не было времени, чтобы отрабатывать ее – пять тренировок и всего три основным составом. Так что сегодня на первое место выходит отношение ребят к игре, их самоотдача, интенсивность».

    Тедеско не сделал глупых обещаний, сослался на нехватку времени и оказался прав: «Спартак» в матче с «Рубином» не особо поменялся. Остались какие-то неточности в действиях, присутствовала все та же небольшая рассинхронизация.

    Из интересного же можно было отметить следующие факторы:

    1. Скамейка запасных «Спартака» действительно переехала поближе к фанатским трибунам. В одном из своих стартовых интервью в России Тедеско говорил, что нужно налаживать связь с болельщиками – планы постепенно реализовываются.

    2. Очень интересный стартовый состав. Когда в старте вышел Умяров, Мельгарехо (и расположился слева в полузащите), и в «Спартаке» в основе не было номинального нападающего до выхода Понсе.

    3. При Тедеско появились частые изменения в схеме. Это предсказывалось еще по его сезону в «Шальке»: в матче с «Локо» в ЛЧ его игроки крайне часто меняли позиции (Маккенни от центрального полузащитника дошел до нападающего).

    Сейчас такая же трансформация случилась с Гусом Тилем, который начинал на позиции атакующего полузащитника и временами играл второго нападающего.

    4. Что касается общей схемы, то вариация 4+3+3 периодически сменялась на 4+2+3+1.

    5. У Олега Кононова такого не было, но замены оживили игру «Спартака». Понсе дважды пробил по воротам. У Мирзова было 33 передач (85%) точности. Самое интересное, что «Спартак» с 70 минутой играл на контроль мяча, создав минимум 4 опасных момента. С Кононовым такого оживления в конце матчей не было.

    У болельщиков «Спартака» разное мнение о дебютном матче Тедеско:

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    Теперь «Спартак» сотрудничает с «Эрцгебирге». Именно там впервые поверили в Тедеско

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Спартак»
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1632

      Kollljan 1 минуту назад

      Странные ожидания от тренера, который пришёл в команду за пару-тройку дней до матча. Теперь ждать надо. Человек работать будет.

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      Рейтинг: +468

      Иван Петров 1986 3 минуты назад

      Уровень мастерства у игроков Спартака охренительный - бить не умеют, пас дать не умеют, даже бегать не умеют. Какая тут игра. Никакой тренер ничего не исправит - это уже диагноз.

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