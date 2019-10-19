Первый матч Тедеско в «Спартаке»: частая смена позиций, замены наконец-то усиливают игру, но глобальных изменений нет

Нулевая ничья.

Перед матчем с «Рубином» корреспондент «Матч ТВ» Тимур Журавель спросил у Доменико Тедеско о тактическом плане на игру. На это Тедеско ответил: «Тактика, безусловно, важна в каждой игре. Но на этой неделе у нас не было времени, чтобы отрабатывать ее – пять тренировок и всего три основным составом. Так что сегодня на первое место выходит отношение ребят к игре, их самоотдача, интенсивность».

Тедеско не сделал глупых обещаний, сослался на нехватку времени и оказался прав: «Спартак» в матче с «Рубином» не особо поменялся. Остались какие-то неточности в действиях, присутствовала все та же небольшая рассинхронизация.

Из интересного же можно было отметить следующие факторы:

1. Скамейка запасных «Спартака» действительно переехала поближе к фанатским трибунам. В одном из своих стартовых интервью в России Тедеско говорил, что нужно налаживать связь с болельщиками – планы постепенно реализовываются.

2. Очень интересный стартовый состав. Когда в старте вышел Умяров, Мельгарехо (и расположился слева в полузащите), и в «Спартаке» в основе не было номинального нападающего до выхода Понсе.

3. При Тедеско появились частые изменения в схеме. Это предсказывалось еще по его сезону в «Шальке»: в матче с «Локо» в ЛЧ его игроки крайне часто меняли позиции (Маккенни от центрального полузащитника дошел до нападающего).

Сейчас такая же трансформация случилась с Гусом Тилем, который начинал на позиции атакующего полузащитника и временами играл второго нападающего.

4. Что касается общей схемы, то вариация 4+3+3 периодически сменялась на 4+2+3+1.

5. У Олега Кононова такого не было, но замены оживили игру «Спартака». Понсе дважды пробил по воротам. У Мирзова было 33 передач (85%) точности. Самое интересное, что «Спартак» с 70 минутой играл на контроль мяча, создав минимум 4 опасных момента. С Кононовым такого оживления в конце матчей не было.

У болельщиков «Спартака» разное мнение о дебютном матче Тедеско:

twit text — Igor (@dia2047) October 19, 2019

twit text — not angry (@NnAngry) October 19, 2019

twit text — Феликс (@feliksli) October 19, 2019

twit text — not angry (@NnAngry) October 19, 2019

twit text — Повелитель твитыра (@Pelicanishe) October 19, 2019

twit text — SEMER (@_aka_Semer) October 19, 2019

twit text — Whatcher on the wall (@Welliton0011) October 19, 2019

twit text — Alex (@alexspartak20) October 19, 2019

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