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    Тедеско – это шанс «Спартака» стать красивым, ярким и крутым. Жаль, что ненадолго


    2.8
    Голосов: 6
    Сегодня, 10:50
    Потому что нельзя забывать, кто у «Спартака» владелец.

    Простой факт – за последние два года «Спартак» крупно обыгрывал в официальных матчах лишь махачкалинский «Анжи», оба раза в 2018-м. Осень-зима 2017-го, когда «Спартак» последовательно уничтожал «Севилью», «Зенит», «Краснодар» и ЦСКА была слишком давно.

    С тех пор не было ни одной игры «Спартака», которую с удовольствием захотелось бы пересмотреть.

    Олег Кононов уничтожил себя в «Спартаке» с первых же минут, заявляя про то, что игра важнее результата, что он болел за «Спартак» с детства, что для постановки может хватить четырех месяцев. Прошло 11, не было ни игры, ни результата, только привычные вылеты – из еврокубков, из Кубка, из гонки за медали. Владелец ничего изменить не в силах, у гендиректора с тренером нет особой связи, футболисты играют как придется, фанатская трибуна Кононова не любит.

    В итоге «Спартак» стоит чуть ли не на вылет.

    О Доменико Тедеско мы уже много раз это читали: очень молодой, второе место в «Шальке», заваленный второй сезон, 0:7 от «Ман Сити» и отставка. Очереди за ним из клубов сейчас нет. В немецкой прессе не раз писали, что за провалы в «Шальке» фанаты не слишком винят Тедеско, гораздо больше доставалось бывшему менеджеру Хайделю из-за странных трансферов. Знаем мы и то, как Тедеско нравятся умные игроки, интересующиеся тактикой, насколько сам он приятный семейный парень, который всегда по-доброму относился к болельщикам.

    Почему у него должно получиться в полуразваленной команде, где как раз сейчас нужен опытный тренер с железной дисциплиной, способный привести весь состав в чувство, а не малоопытный специалист без особых заслуг?

    Причина первая: поддержка гендиректора. Из-за ее недостатка быстро сошел Эмери, из-за проблем с ней в итоге был вынужден уйти Каррера. Связь гендиректор-тренер – вообще едва ли не самая важная в управлении клубом. У «Спартака» эта связь была образцовой крайне редко. А теперь Цорн и Тедеско будут работать в связке, это хорошо.

    Причина вторая: молодая команда. «Спартак» накупил четырех игроков не старше 22 лет. Добавить сюда Максименко, Айртона, Рассказова, Гулиева, Умярова и Зелимхана Бакаева – уже десяток парней в очень молодом составе. На этом этапе помимо хорошего тренера им нужен хороший друг – человек, который может мотивировать и заставит поверить в себя. Молодая команда под руководством Тедеско – это очень интересно.

    Причина третья: Тедеско – харизматичный тренер, что тоже сейчас необходимо в кризисе – зажечь и раззадорить парней, которые проигрывают весь месяц. Специалистов с другим складом «Спартак» не принимает – интеллигентам тут не выжить. В целом, современный футбол давно уже находится под властью харизматичных личностей, где интеллигентных тренеров в больших клубах крайне мало. В «Спартаке» на примере Кононова уже ясно, какого склада тренер нужен.

    Причина четвертая: спасибо Кононову, Тедеско не нужно будет отвлекаться на матчи вне РПЛ. Осталась в этом году еще кубковая игра с «Ростовом» дома, но шансов там не так уж много, а с еврокубками как минимум до следующей осени пришлось проститься. Пока четыре другие команды из нашей топ-5 тратят силы в еврокубках, Тедеско и «Спартаку» могут привыкнуть друг к другу в обычном цикле, когда в неделю всего один матч.

    Совокупность всех этих факторов может дать нечто особенное: Тедеско при поддержке Цорна сумеет объединить и зажечь спартаковскую молодежь, а фанаты обеспечат ей сумасшедшую поддержку, как это было в сезоне-2016/17, когда все отлично получилось с Массимо Каррерой. Тогда было идеальное эмоциональное совпадение на всех уровнях.

    Говорят, во втором сезоне Тедеско разругался с игроками «Шальке», он не был достаточно строг. Один пропускал уроки немецкого, другой проигнорировал стоматолога, третий просто был недисциплинированным, но вместо Тедеско пришел Стевенс и церемониться не стал – повыгонял бунтарей в резерв. «Спартак» – это не «Шальке», тут второго сезона для бунта и разгула могут не дождаться.

    Впрочем, это все потом, и это наверняка случится, учитывая, кто у «Спартака» владелец. Но «Спартак» при Федуне никогда не производил впечатления клуба, имеющего долгосрочную стратегию. Вперед старались смотреть только фанаты, но при Федуне делать это абсолютно бессмысленно.

    Поэтому смотреть вперед не надо. Кратковременная вспышка – вот ради чего стоит смотреть «Спартак» с Тедеско. И если все получится, это может выйти красиво и запомниться надолго.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: SVEN SIMON / augenklick/firo Sportphoto / Global Look Press
    Рейтинг: 2.8 Голосов: 6
    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +1638

      Борат 8 минут назад

      чувствую зимой тадеска с цорном повеселятся на трансферах)))
      обуют федуна по полной программе!

      0
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      Рейтинг: +3138

      momwig_ 19 минут назад

      А можно Массимо сразу тренером защитников взять? Чтобы потом долго не думать...

      0
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      Рейтинг: +9

      wskmcxdd 24 минуты назад

      Вы в курсе, что за штрафы ГИБДД можно не платить? Точнее их можно избежать и это на 100% легально! Я наклеил себе такую вот штуку https://url.uz/2b2 и мой номер теперь не видно гаишникам вообще!

      -1
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      Рейтинг: +4736

      ilichkadr > wskmcxdd 3 минуты назад

      Себе на лоб наклеил? Теперь ты гаишников видишь, а они тебя нет?

      0
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      Рейтинг: +14562

      DOCTOR PENALTY 25 минут назад

      Какой нахер шанс, чудес в Спартаке не бывает. А на счёт красивого, яркого, крутого - автор, тебе самому-то не смешно???... С этим тренером максимум может быть временный всплеск, не более.

      0
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      Рейтинг: +20

      Syarich 25 минут назад

      Что все заохали то? Дайте человеку поработать - может ещё сильнее развалит... ))

      0
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      Рейтинг: +494

      Mr Green 35 минут назад

      Интересно услышать, кто у них не сомнительное назначение? Когда итальянца назначали разговоры были такие же примерно, что без опыта главного тренера, помощник, очередной физрук и т.д.

      0
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      Рейтинг: +6959

      silver29 38 минут назад

      Первая причина это ты остальные все твои мечты, большего бреда не придумаешь. Его выгнали и никуда не берут, но нам он подходит, правда не надолго (((((((( Удручает.

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