Вспоминаем заслуги тренера до переезда в Москву.

Все достижения Олега Георгиевича:

1) Победитель первой лиги Украины-2012/13

2) Бронзовый призер РПЛ-2014/15

3) Лучший тренер РПЛ сезона-2014/15 по версии РФС

С «Карпатами» Кононов через квалификацию выходил в группу Лиги Европы, в которой команда заняла последнее четвертое место. Отработал два сезона – в обоих занимал пятое место в чемпионате.

Три сезона в «Краснодаре: пятое, третье, четвертое место в лиге. С «Ахматом» – девятое.

Из «Арсенала» Кононов уходил в «Спартак» по ходу сезона. На тот момент «Арсенал» сыграл в 14-ти турах и занимал 11-е место.

Главная сила Кононова-тренера сформулировалась в общественном сознании после его работы в «Краснодаре», когда команда играла в комбинационный футбол со ставкой на владение и тонкие решения футболистов. Правда, после ухода Кононова «Краснодар» не потерял стиль и не стал слабее.

Первый месяц в «Ахмате» – желание привить такой же футбол. Остальное время в «Ахмате» – схема в три защитника, низкий оборонительный блок, ставка на контратаки. «Арсенал» – полностью контратакующая команда.

«Спартак» – бесконечные разговоры о возвращении к традициям и фирменному комбинационному стилю. Прямо сейчас «Спартак» под руководством Кононова – девятый.

В среднем за шесть сезонов в РПЛ команды Кононова занимали 6,5 место.

Мы уже много писали о проблемах «Спартака». Сейчас как раз хороший повод освежить их в памяти:

Больше не верим Кононову. «Спартак» даже не пытается играть в атакующем стиле

Цорн заявил, что «Спартак» ориентируется на «Ливерпуль». Пока это незаметно

«Спартак» проиграл четыре матча подряд – и опять с разницей в один мяч