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    Почему вообще Кононов оказался в «Спартаке»?


    2.7
    Голосов: 6
    Сегодня, 19:09
    Вспоминаем заслуги тренера до переезда в Москву.

    Все достижения Олега Георгиевича:

    1) Победитель первой лиги Украины-2012/13
    2) Бронзовый призер РПЛ-2014/15
    3) Лучший тренер РПЛ сезона-2014/15 по версии РФС

    С «Карпатами» Кононов через квалификацию выходил в группу Лиги Европы, в которой команда заняла последнее четвертое место. Отработал два сезона – в обоих занимал пятое место в чемпионате.

    Три сезона в «Краснодаре: пятое, третье, четвертое место в лиге. С «Ахматом» – девятое.

    Из «Арсенала» Кононов уходил в «Спартак» по ходу сезона. На тот момент «Арсенал» сыграл в 14-ти турах и занимал 11-е место.

    Главная сила Кононова-тренера сформулировалась в общественном сознании после его работы в «Краснодаре», когда команда играла в комбинационный футбол со ставкой на владение и тонкие решения футболистов. Правда, после ухода Кононова «Краснодар» не потерял стиль и не стал слабее.

    Первый месяц в «Ахмате» – желание привить такой же футбол. Остальное время в «Ахмате» – схема в три защитника, низкий оборонительный блок, ставка на контратаки. «Арсенал» – полностью контратакующая команда.

    «Спартак» – бесконечные разговоры о возвращении к традициям и фирменному комбинационному стилю. Прямо сейчас «Спартак» под руководством Кононова – девятый.

    В среднем за шесть сезонов в РПЛ команды Кононова занимали 6,5 место.

    Мы уже много писали о проблемах «Спартака». Сейчас как раз хороший повод освежить их в памяти:

    Больше не верим Кононову. «Спартак» даже не пытается играть в атакующем стиле

    Цорн заявил, что «Спартак» ориентируется на «Ливерпуль». Пока это незаметно

    «Спартак» проиграл четыре матча подряд – и опять с разницей в один мяч

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2.7 Голосов: 6
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +225

      mab1011 5 минут назад

      Федуна надо менять,чтобы не ездил по командировкам, когда игроки снимают тренера-чемпиона.

      0
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      Рейтинг: +51

      vingor 12 минут назад

      очередной тренер отвалился

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      Вальдемар IV 13 минут назад

      просто вляпался, так бывает, новые ботинки одеваешь

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2527

      пряник929 25 минут назад

      Пиджак просто гипнотизер...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1261

      Бриг 29 минут назад

      Гаттузо - слово такое странное возникло в мозгу почему-то.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +316

      BykAs 34 минуты назад

      Ну, не шмогла.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      alarm 41 минуту назад

      как тренер спартака - он устраивал всю страну! где подписать нужно, чтобы его вернули в тарасовку??

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1815

      Ruryu 46 минут назад

      И все-таки,журналисты пассивные гомики... они ведь и расхваливали Кононова-теперь вопросы,типа заголовка... и прекратите упоминать "спартаковский стиль",он кончился,в середине 90х,скорее всего

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      Рейтинг: +2357

      JTherry 54 минуты назад

      "Почему вообще Кононов оказался в «Спартаке»?"
      ...ХЗ, и может быть, Федун...

      1
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      Рейтинг: +949

      neim 1 час назад

      ... "Почему вообще Кононов оказался в «Спартаке»?" ...

      Почему почему. По блату.

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