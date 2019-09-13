Цорн заявил, что «Спартак» ориентируется на «Ливерпуль». Пока это незаметно

И голы Жиго лишь подчеркивают проблему.

Перед матчем с «Уралом» (1:2) генерального директора «Спартака» Томаса Цорна спросили, почему «Спартак» отказался от ярковыраженного форварда.

«А зачем [нам такой форвард]? Я недавно был в Женеве и сидел на ужине с CEO «Ливерпуля» — Питером Муром. Он как раз говорил: «У нас нет ни одного нападающего». Тем не менее «Ливерпуль» играет хорошо. У нас тоже есть цель играть в похожий футбол. Поэтому рослый нападающий — это не маст хэв».

Матч с «Уралом» показал, что отказ от рослого форварда – это пока единственное, что «Спартак» подсмотрел у «Ливерпуля».

Голы Жиго – не повод для оптимизма

С одной стороны мы не перестаем восхищаться Самуэлем Жиго. Защитник, который почти не косячит в обороне, но при этом удачно подключается к атаке и много забивает.

Но голы Жиго показывают другую проблему: нападение в «Спартаке» пока не работает, из-за чего защитникам приходится брать на себя атакующую роль. Полузащита «Спартака» как будто инстинктивно ищет этого самого рослого нападающего, который придет в центр и замкнет эпизод. Из-за этого и случаются такие голы с игры, как от Жиго в матче с ЦСКА.

Защита «Ливерпуля» почти не забивает: у того же Ван Дейка в прошлом сезоне лишь четыре гола, столько же, сколько у Жиго в этом сезоне. Но она идеально справляется со своей основной функцией.

«Спартак» играет через фланги. Зачем?

В ответ на предыдущий аргумент вы можете ответить, что Жиго в основном забивает со стандартов, и его голы совсем не признак попытки «Спартака» играть через рослого форварда. Но тут есть еще один аргумент: мы можем сравнить тепловые карты защитников «Ливерпуля» и «Спартака» в сегодняшних матчах и понять, чем отличаются их роли.

В глаза бросается очевидная ориентация «Спартака» на фланги. Защита «Ливерпуля», напротив, монументальна: все четыре игрока плавно и одновременно перемещаются по полю, перепасовываясь друг с другом.

Акцент на фланговую игру – это остаток от модели игры с Зе Луишем и Луисом Адриано. Именно с очевидным рослым форвардом есть смысл делать забегания по флангам, навешивать в центр на форварда и забивать легкие голы. Так работает «Реал» с Бензема в Европе и «Зенит» с Дзюбой в России. Но для «Спартака» с Ларссоном и Понсе эта модель уже не подходит.

«Спартак» напоминает футбольный менеджер

Каждый, кто играл в компьютерные симуляторы, хоть раз делал так – возглавлял команду, продавал ее лидеров, выбирал тактику любимого топ-клуба и покупал под нее молодых игроков и опытных дешевых звезд.

«Спартак» сейчас сделал тоже самое, но не учел один факт – в реальном футболе сыгранность зачастую важнее индивидуального мастерства и общей идеи. «Спартак» провел межсезонье, наигрывая одну схему под имеющихся исполнителей, но в итоге играет совсем с другой под новичков. И ожидаемо ошибается.

Возможно, этот сезон действительно нужно воспринимать как переходный и результат в нем не имеет большого значения. В противном случае тяжело понять, как один из лучших клубов страны настолько недооценил значимость предсезонной подготовки.

Чемпионат России. РПЛ. 9-й тур

Спартак (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Жиго, 12; 1:1 – Ильин, 48; Эль Кабир, 60 – 1:2.

«Спартак»: Максименко, Ещенко (Рассказов, 71), Жиго, Джикия, Айртон, Тиль, З. Бакаев, Зобнин, Крал, Шюррле, Ларссон (Понсе, 61).

«Урал»: Баклов, Ароян, Кулаков, Меркулов, Поляков, Бавин, Димитров (Кухарчик, 71), Эль Кабир, Августиняк, Ильин, Панюков (Егорычев, 78).

Предупреждения: Тиль, 64; Жиго, 84; Рассказов, 90+1 – Эль Кабир, 42; Августиняк, 55; Ароян, 69.

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