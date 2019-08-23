Больше не верим Кононову. «Спартак» даже не пытается играть в атакующем стиле

А сколько было обещаний.

До матча с «Брагой» «Спартак» выдал убедительную серию из четырех побед подряд. Могло показаться, что команда наконец-то набирает ход и приближается к игре, которую обещает поставить тренер.

Но к каждой из побед надо относиться спокойно и скептично. В любом из матчей у «Спартака» были мегаудобные условия.

Два матча против «Туна» – рай для команды, которая умеет контратаковать. «Тун» – в принципе ощутимо ниже уровнем, плюс играет открыто. «Спартак» этим воспользовался: два гола из пяти забили после ошибок «Туна на своей половине, два – после быстрых контратак, один – когда швейцарцы высоко поднялись, а один пас отрезал всю их полузащиту.

Против «Ахмата» – похожий сценарий. «Спартаку» было удобно: соперник контролировал мяч стерильно и позволял контратаковать. В итоге – два гола на контратаках, один после ошибки «Ахмата» на своей половине.

Небольшая оговорка и комплимент «Спартаку»: и «Туну», «Ахмату» забивали после удачного прессинга. Да, соперники глупо ошибались. Но все-таки их еще нужно было заставить ошибиться.

Против ЦСКА – тоже благоприятный ход игры для «Спартака». Гол после контратаки. И с углового.

Остальные голы «Спартака» («Сочи» и «Ростову») были забиты с угловых и пенальти.

Получаем 13 голов «Спартака» в этом сезоне:

5 – после контратак;

3 – с угловых;

3 – после ошибок соперника на своей половине, благодаря прессингу;

1 – пенальти;

1 – жуткий провал «Туна» в центре.

То есть ни одного гола после позиционной атаки. Ни одного.

Казалось бы, в этом нет ничего страшного – команда же побеждает. Но страшное есть – оно появляется против команд, которые:

1. Глубоко обороняются и вынуждают атаковать позиционно.

2. Не допускают глупых ошибок на своей половине.

3. Не допускают опасных контратак.

К «Браге» подходят два последних пункта. Португальцы больше владели мячом и контролировали пространство, но при этом грамотно выходили со своей половины и своевременно обрывали контратаки «Спартака» (либо правильно при них расставлялись).

«Брага» не произвела впечатления мощной команды. По классу игроков она точно не выше «Спартака». Дисциплинированная, грамотно подготовленная – да. И этого хватило, чтобы обыграть «Спартак».

| APITO FINAL – FULL TIME



Era uma vez em Hollyw… Braga

Apontar forças para a segunda mão!#UEL | #SCBFCSM | 1-0 | #VãoTerDeContarConnosco | pic.twitter.com/C94Qv6wXEy — SC Braga (@SCBragaOficial) August 22, 2019

Это был второй неудобный соперник «Спартака» в сезоне. Вот только «Сочи» грамотно оборонялся – «Спартак» ничего не мог создать в позиционных атаках и плохо двигал мяч. А «Брага» – грамотно тушила контратаки, контролируя пространство.

Это грустный звоночек для «Спартака». Да, мы признаем, что команда классно выбегает в контратаки, когда ей дают. Хорошо показывает себя на угловых. Заставляет ошибаться соперников с помощью прессинга (тут сомнительно, конечно). Но абсолютно тухло показывает себя в позиционной игре.

Да, мы не забываем, что в «Спартаке» много новичков, которые еще не сыгрались. Но те же проблемы были и во второй половине прошлого сезона, когда пришел Кононов. И в начале этого, когда прежний костяк команды еще играл.

Особенно странно в этом контексте вспоминать и слушать слова Кононова о комбинационном футболе. Комбинационный атакующий футбол подразумевает владение пространством и умение атаковать позиционно. Этого у «Спартака» пока даже не прослеживается.