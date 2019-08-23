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    Больше не верим Кононову. «Спартак» даже не пытается играть в атакующем стиле


    2.8
    Голосов: 28
    23.08.2019 00:02
    А сколько было обещаний.

    До матча с «Брагой» «Спартак» выдал убедительную серию из четырех побед подряд. Могло показаться, что команда наконец-то набирает ход и приближается к игре, которую обещает поставить тренер.

    Но к каждой из побед надо относиться спокойно и скептично. В любом из матчей у «Спартака» были мегаудобные условия.

    Два матча против «Туна» – рай для команды, которая умеет контратаковать. «Тун» – в принципе ощутимо ниже уровнем, плюс играет открыто. «Спартак» этим воспользовался: два гола из пяти забили после ошибок «Туна на своей половине, два – после быстрых контратак, один – когда швейцарцы высоко поднялись, а один пас отрезал всю их полузащиту.

    Против «Ахмата» – похожий сценарий. «Спартаку» было удобно: соперник контролировал мяч стерильно и позволял контратаковать. В итоге – два гола на контратаках, один после ошибки «Ахмата» на своей половине.

    Небольшая оговорка и комплимент «Спартаку»: и «Туну», «Ахмату» забивали после удачного прессинга. Да, соперники глупо ошибались. Но все-таки их еще нужно было заставить ошибиться.

    Против ЦСКА – тоже благоприятный ход игры для «Спартака». Гол после контратаки. И с углового.

    Остальные голы «Спартака» («Сочи» и «Ростову») были забиты с угловых и пенальти.

    Получаем 13 голов «Спартака» в этом сезоне:

    5 – после контратак;
    3 – с угловых;
    3 – после ошибок соперника на своей половине, благодаря прессингу;
    1 – пенальти;
    1 – жуткий провал «Туна» в центре.

    То есть ни одного гола после позиционной атаки. Ни одного.

    Казалось бы, в этом нет ничего страшного – команда же побеждает. Но страшное есть – оно появляется против команд, которые:

    1. Глубоко обороняются и вынуждают атаковать позиционно.
    2. Не допускают глупых ошибок на своей половине.
    3. Не допускают опасных контратак.

    К «Браге» подходят два последних пункта. Португальцы больше владели мячом и контролировали пространство, но при этом грамотно выходили со своей половины и своевременно обрывали контратаки «Спартака» (либо правильно при них расставлялись).

    «Брага» не произвела впечатления мощной команды. По классу игроков она точно не выше «Спартака». Дисциплинированная, грамотно подготовленная – да. И этого хватило, чтобы обыграть «Спартак».

    Это был второй неудобный соперник «Спартака» в сезоне. Вот только «Сочи» грамотно оборонялся – «Спартак» ничего не мог создать в позиционных атаках и плохо двигал мяч. А «Брага» – грамотно тушила контратаки, контролируя пространство.

    Это грустный звоночек для «Спартака». Да, мы признаем, что команда классно выбегает в контратаки, когда ей дают. Хорошо показывает себя на угловых. Заставляет ошибаться соперников с помощью прессинга (тут сомнительно, конечно). Но абсолютно тухло показывает себя в позиционной игре.

    Да, мы не забываем, что в «Спартаке» много новичков, которые еще не сыгрались. Но те же проблемы были и во второй половине прошлого сезона, когда пришел Кононов. И в начале этого, когда прежний костяк команды еще играл.

    Особенно странно в этом контексте вспоминать и слушать слова Кононова о комбинационном футболе. Комбинационный атакующий футбол подразумевает владение пространством и умение атаковать позиционно. Этого у «Спартака» пока даже не прослеживается.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Спартак»
    Рейтинг: 2.8 Голосов: 28
    Комментарии70
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      Рейтинг: +378

      hellkid 2 часа назад

      где правая кавычка? прочитал всю статью, думал, увижу...

      0
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      Рейтинг: +685

      Alex Flash 8 часов назад

      Набрали нормальных новых игроков. И хотят моментальной сыгранности.
      Хватить ныть!

      0
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      Рейтинг: +8

      playsh 10 часов назад

      Ребятки,какие Вы молодцы, интересно Вас читать.Что хочу сказать.Мне 65 лет,с 10 лет болею за Спартак.Про тренера скажу.Был Симонян Никита, тренировал с 1960 по 1972г( исключая 1966г).Был Бесков Константин с 1977-1988г. Был Романцев Олег с 1989-1995г. Как прекрасно играл при них Спартак.Игра в стеночку,забегания у них были всегда и называлось это всё Спартаковскими кружевами.Но чемпионами Спартак при них был по пальцам пересчитать.Почему? Трудное это дело,стать первым.В 80-е годы пять раз взял серебро( 1980,1981,1983,1984,1985,1991), в 1989г стал чемпионом,в 1982 бронза.Это ли не волшебство.Людям давали работать по несколько лет подряд и тогда был виден результат.Ну вот зачем убрали Валеру Карпина, регулярно завоёвывал медали,ниже пятого места(могу ошибиться) не опускался.А самое главное,при этих тренерах Спартак играл в свой,только ему присущий футбол.Карпин обязательно привёл бы команду к победе,я уверен.Тренер не должен учить футболистов играть в футбол,они умеют это делать, он должен объяснить им своё видение игры и сделать их единомышленниками.Помните англичанина Бобби Робсона ? В какую бы команду он не приходил , игра менялась на глазах, причём с теми же футболистами.Вспомните Ипсвич и Нотингем Форест. Мне то же не нравится Кононов, не наш он человек.Но что тут поделать, наступили времена,когда у команды есть свой хозяин.Не переживайте,будем болеть дальше.Всем удачи в этой непростой жизни.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +438

      СМЕРШiРУ 13 часов назад

      Ну вот очередной горе аналитик устроил никчемное нытьё. Как вы уже достали писаки-журналюги. Забудьте вы уже про Спартак. Дайте возможность в спокойной обстановке поработать тренерскому штабу команды. Неужели кроме как о Спартаке не о ком больше писать. Вспомните что есть ещё Зенит Локо Краснодар ЦСКА Ростов и т.д........
      Да и болелы красно-белые тоже подливают масла в огонь. Не обсерать а поддерживать нужно команду. Дайте время новичкам адаптироваться и встроиться в команду. Поддержите а не хайте свою команду. Посмотрите какие красавцы болелы Быков и Коней. Берите с них пример .

      3
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    • ...
      Рейтинг: +630

      Taps 13 часов назад

      А пиджак то снял, застеснялся ...
      Тухляк.

      1
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      Рейтинг: +11

      MU 007 15 часов назад

      То верят, когда 4 победы подряд, проиграли Брашке - так сразу нет.

      0
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      Рейтинг: +150

      Great Show 16 часов назад

      Чего все на автора набросились? По делу написал.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +287

      uS_Number oNe 16 часов назад

      Автор, иди в опу.... Бред написал какой-то... Не всегда же побеждать команде, после ЦСКА много сил оставили и эмоций.. Это тебе не футбольный менеджер, где можно побеждать всегда..

      2
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      Рейтинг: +1179

      PNZ1985 17 часов назад

      может просто игрочки устали, автор? здесь как бы глобал ротации не пахнет, а 11 Зобниных на поле я не вижу!

      2
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      Рейтинг: +19

      Спарта1984 18 часов назад

      (Больше не верим Кононову. «Спартак» даже не пытается играть в атакующем стиле) Т.е. раньше верили???Тогда почему именно ,сейчас, не верите,после 4-х побед ????Короче,автор жжет))))Все пропало....пожар...

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